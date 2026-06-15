Что сказал Джастин Гейджи после победы над Топурией?

·102·Спорт
Что сказал Джастин Гейджи после победы над Топурией?

Юбилейный турнир «UFC Фридом 250», вызвавший огромный резонанс в мире смешанных единоборств, до сих пор держит фанатов ММА в напряжении из-за своего неожиданного результата. Опытный американский боец Джастин Гейджи, свергнувший действующего чемпиона Илию Топурию техническим нокаутом в главном бою этого грандиозного вечера и ставший новым королем UFC в легком весе, поделился своими эмоциями и секретами боя после этого исторического триумфа.

Настоящий бой в октагоне: формула победы Гейджи

В своем интервью новый чемпион высоко оценил мастерство побежденного Илии Топурии и не стал скрывать, что поединок сложился для него крайне непросто. Джастин признался, что с первых секунд ощутил серьезное давление со стороны соперника:

  • Сложный старт: Уже в первых раундах Гейджи осознал, что его противник находится в отличной спортивной форме и очень опасен, а значит, бой не будет легкой прогулкой.

  • Сломленный барьер: К середине боя (примерно в третьем и четвертом раундах) американскому спортсмену удалось найти слабые места чемпиона и переломить ход поединка в свою пользу.

С помощью следующей официальной спортивной аналитической справки вы можете подробнее ознакомиться с деталями этого исторического чемпионского боя и новым статусом весовой категории:

Название главного турнира

Весовая категория и титул

Участники поединка

Итоговый результат боя

Статус бывшего чемпиона

Главная цель нового чемпиона

UFC Фридом 250


(Юбилейное шоу)

Легкий вес


(Чемпионский пояс)

Джастин Гейджи — Илия Топурия

Победа Гейджи


(Технический нокаут)

Очень сильный и выдающийся боец

Не проигрывать ни при каких обстоятельствах

«Сегодня я был готов умереть в клетке»

Джастин Гейджи подчеркнул, что главным фактором его победы стало твердое обещание, данное самому себе перед выходом в октагон, и психологическая подготовка.

Новый король легкого веса Джастин Гейджи о своем успехе сказал следующее:

«Илия Топурия действительно очень сильный и мастеровитый боец. Уже в первом раунде я почувствовал, что этот вечер будет для меня очень тяжелым. Однако к середине боя я понял, что могу контролировать ситуацию и нашел способы победить его. После этого я полностью перехватил инициативу. Перед выходом в октагон я твердо решил для себя: что бы ни случилось, я не проиграю, и я достиг своей цели».

Напомним, что после этого яркого триумфа в легком весе началась абсолютно новая эра. Теперь весь мир ММА следит за тем, у кого и когда Гейджи будет защищать свой титул.

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Джастин ГейджиИлия ТопурияUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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