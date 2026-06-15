Куман поделился мыслями после боевой ничьей с Японией

·21·Спорт
Куман поделился мыслями после боевой ничьей с Японией

На зеленых полях Северной Америки стартовали матчи первого тура группы «Ф» чемпионата мира 2026 года. В центральном матче группы сборные Нидерландов и Японии разошлись миром, сыграв вничью со счетом 2:2. После этой встречи, богатой на голевые моменты и напряженную борьбу, главный тренер «оранжевых» Рональд Куман принял участие в пресс-конференции, где поделился своими впечатлениями и анализом игры.

Двойное преимущество и сожаления

Наставник нидерландцев не стал скрывать, что немного расстроен тем, что его команда дважды вела в счете, но в итоге упустила победу. При этом он достойно оценил силу соперника:

  • Неудовлетворенность результатом: Куман не до конца доволен тем, что, дважды завладев преимуществом по ходу матча, команда не смогла им воспользоваться.

  • Ошибка при втором голе: Специалист подчеркнул, что особенно обидно было пропустить второй гол после углового ближе к концу встречи.

С помощью следующей таблицы спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с деталями этого напряженного противостояния в группе «Ф» и выводами главного тренера по итогам матча:

Турнир и официальный этап

Участники матча и счет

Реакция тренера на результат

Главное тактическое оружие соперника

Дальнейшие планы команды

Текущая ситуация в группе

ЧМ-2026, группа «Ф»


(Матч 1-го тура)

НидерландыЯпония


2:2

Неполное удовлетворение


(Дважды ведя в счете)

Высокий прессинг и осторожность


(Активизировались в роли догоняющих)

Уроки из ошибок и развитие положительных аспектов

После Швеции Нидерланды и Япония имеют по 1 очку

«Япония — высококлассная команда»

По мнению Рональда Кумана, обе сборные показали на поле футбол очень высокого уровня и зрелищную игру. Поэтому зафиксированную ничью можно считать справедливым результатом.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сказал о матче следующее:

«Если учесть, что мы дважды вели в счете, я не до конца удовлетворен результатом. Но если обратить внимание на количество опасных моментов, созданных обеими командами, я могу сказать обратное. Думаю, это свидетельствует о том, что сегодня на поле был показан футбол очень высокого уровня, поэтому эту ничью можно принять как должное. Обычно сборная Японии — очень сильная команда, использующая высокий прессинг. Сегодня же они делали это только тогда, когда проигрывали в счете. До этого они делали упор на осторожность. Япония действительно очень сильная и качественная команда. После этого матча нам есть что изучать и анализировать, но в то же время я увидел много положительных моментов в составе нашей команды».

Напомним, что во втором матче этой группы сборная Швеции одержала крупную победу над Тунисом со счетом 5:1. После первого тура у Нидерландов и Японии по 1 очку, и они постараются исправить ситуацию в следующих турах.

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Рональд КуманНидерландыЯпонияШвеция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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