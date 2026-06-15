Реал Мадрид выбыл из гонки: Матеус Фернандес близок к переходу в Манчестер Юнайтед

Испанский клуб Реал Мадрид решил прекратить борьбу за полузащитника Вест Хэм Юнайтед Матеуса Фернандеса. Мадридцы признают, что Манчестер Юнайтед является явным фаворитом в этой трансферной гонке, и отмечают, что английский клуб значительно продвинулся в переговорах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, опубликованной изданием Те Сун, победители Лиги чемпионов решили не делать официального предложения по 21-летнему португальскому таланту. Руководство Реал Мадрида полагает, что Манчестер Юнайтед уже вышел на финальную стадию соглашения с игроком. После того как Арсенал, ранее проявлявший интерес к футболисту, также отказался от своих претензий, путь для «красных дьяволов» оказался полностью открыт.

Трансферная стоимость и детали переговоров

Вест Хэм Юнайтед оценивает свою звезду в 80 миллионов фунтов стерлингов. Стоит отметить, что лондонский клуб приобрел Фернандеса в прошлом году у Саутгемптона за 38 миллионов фунтов. Однако ожидается, что вылет «молотобойцев» из Английской Премьер-лиги (релегация) позволит Манчестер Юнайтед снизить эту цену и достичь взаимного согласия.

За интересом Манчестер Юнайтед к этому трансферу стоит спортивный директор клуба Джейсон Уилкокс. Уилкокс высоко оценивает способности Фернандеса, так как лично наблюдал за развитием игрока еще во время своей работы в Саутгемптоне. Именно он сыграл важную роль в прогрессе полузащитника до его перехода на Олд Траффорд в апреле 2024 года.

Исторический переход и изменения в клубе

Если этот трансфер состоится, Матеус Фернандес станет первым футболистом, перешедшим напрямую из Вест Хэм Юнайтед в Манчестер Юнайтед после нашумевшего трансфера Пола Инса в 1989 году. Это может открыть новую страницу в истории отношений между двумя клубами.

В данный момент Вест Хэм Юнайтед переживает внутренний кризис. Отставка сопредседателя клуба Дэвида Салливана и выдвинутые против него обвинения осложнили ситуацию вокруг команды. Также под вопросом остается будущее тренера Нуну Эшпириту Санту в преддверии того, как новый акционер клуба Даниэль Кржетинский возьмет управление на себя. Такая нестабильность может дать Манчестер Юнайтед дополнительную возможность быстрее завершить трансфер.

По сообщению Goal.com, Манчестер Юнайтед рассматривает Фернандеса как главного кандидата на усиление центральной линии. Реал Мадрид же предпочел сосредоточить свое внимание на других трансферных целях.