Джуд Беллингем и Реал Мадрид: приход Жозе Моуринью станет испытанием для английской звезды

На фоне слухов и неожиданных перемен вокруг мадридского «Реала» полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оказался под серьезным давлением. В то время как ожидается возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера, эксперты предупреждают, что для молодой звезды «не останется места, где можно спрятаться». Об этом в интервью Goal.com сообщил бывший игрок сборной Англии Питер Рид. Об этом сообщает издание.

Сезон 2025-26 складывается для Беллингема довольно сложно. Пропустив предсезонную подготовку из-за восстановления после операции на плече, футболист долго не мог вернуться к своей лучшей форме. Травма, полученная в февральском матче против «Райо Вальекано», еще больше усугубила ситуацию. Покинув поле в слезах, Беллингем переживает трудный период как физически, так и психологически.

Фактор Моуринью и конкуренция внутри «Галактикос»

Ожидается, что с возвращением 63-летнего Жозе Моуринью в Мадрид атмосфера в клубе кардинально изменится. Тренер, получивший прозвище «Особенный» (Те Спекиал Оне), должен навести порядок в раздевалке, полной звезд, таких как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, и возродить команду, которая два года остается без крупных трофеев. В таких условиях Беллингем должен доказать свое место в основном составе не только в клубе, но и в сборной.

По мнению Питера Рида, единственный способ проявить себя в таком клубе, как «Реал Мадрид», — это результат на поле. «Как только ты выходишь на поле, спрятаться негде. Джуд обязан отвечать на все вопросы только своей игрой», — говорит ветеран футбола. Это особенно важно под руководством такого требовательного тренера, как Моуринью.

Конкуренция в сборной усиливается

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель также не обещает Беллингему гарантированного места. Отличная форма таких талантливых игроков, как Морган Роджерс и Эберечи Эзе, ставит под угрозу позицию «десятки» Беллингема в составе «трех львов». Тухель подчеркнул, что пока не принял окончательного решения по основному составу и все будет зависеть от текущей формы футболистов.

Тем не менее, в последних турах Ла Лиги Беллингем снова начал демонстрировать свои голеадорские способности. Забив два гола в последних трех матчах, полузащитник пытается снизить критику в свой адрес. Однако высокие требования в «Реале» и сборной Англии не позволяют ему расслабиться.

В заключение можно сказать, что предстоящие месяцы станут для Беллингема одним из самых важных испытаний в карьере. В новом проекте под руководством Моуринью он может либо вновь проявить свои лидерские качества, либо остаться в тени из-за жесткой конкуренции. Мадридские болельщики с нетерпением ждут возвращения команды к трофеям.