Что сказал Сабри Лямуши о крупном поражении от Швеции

·74·Спорт
Что сказал Сабри Лямуши о крупном поражении от Швеции

Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходящий на полях Северной Америки, продолжает удивлять миллионы болельщиков своими неожиданными результатами и высокой результативностью. Как мы сообщали ранее, в матче 1-го тура группы «Ф» мощная сборная Швеции разгромила сборную Туниса со счетом 5:1. После этого болезненного и тяжелого противостояния главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши принял участие в пресс-конференции, где с горечью рассказал о причинах крупного поражения и ошибках, допущенных его командой.

«Соперник не прощает ошибок такого уровня»

Наставник североафриканцев не стал скрывать, что столь неудачный старт на престижном мировом первенстве стал тяжелым ударом для всей команды и болельщиков. Он подверг жесткой критике неразбериху в оборонительной линии:

  • Болезненный старт: Для Сабри Лямуши пропустить 5 мячей в первом же туре мундиаля и потерпеть крупное поражение было крайне болезненно и психологически тяжело.

  • Наказание мирового уровня: Опытный специалист признал, что на поле было допущено слишком много ошибок, и что для топ-форвардов сборной Швеции реализация таких подарков является естественным делом.

С помощью следующей таблицы официального спортивного анализа вы можете подробнее ознакомиться с главными героями этого матча группы «Ф» и дальнейшими целями сборной Туниса:

Турнир и официальный этап

Итоговый счет

Главный тренер сборной Туниса

Звезды сборной Швеции

Участие в голевых комбинациях

Текущее положение команд в турнире

ЧМ-2026, группа «Ф»


(Матч 1-го тура)

ШвецияТунис


5:1

Сабри Лямуши


(Принял тяжелый удар)

• Александер Исак


• Виктор Дьёкереш

• Исак: 1 гол, 2 ассиста


• Дьёкереш: 1 гол, 1 ассист

• Швеция: Стала лидером


• Тунис: Вынужден исправлять ситуацию

Грозное открытие шведского дуэта

В этом матче победу сборной Швеции обеспечили лидеры их атакующей линии. Известные европейские форварды — Александер Исак и Виктор Дьёкереш — устроили на поле настоящее шоу, забив по голу. Кроме того, они были активны в командной игре: Дьёкереш отметился одной результативной передачей, а Исак дважды помог партнерам поразить ворота.

Горькие мысли Сабри Лямуши после игры:

«Это было действительно очень тяжелое и болезненное поражение для нас. Начинать такой престижный турнир, как чемпионат мира, с такого крупного проигрыша — очень больно. Честно говоря, сегодня мы допустили слишком много грубых ошибок. Если давать такие свободные зоны игрокам мирового уровня, как Александер Исак и Виктор Дьёкереш, они никогда не простят и обязательно накажут вас».

После этой яркой победы скандинавы значительно улучшили свое положение в группе и разницу мячей, став единоличными лидерами. Сборная Туниса, потерпевшая неудачу, постарается не падать духом и приложит все усилия, чтобы исправить ситуацию, сделав правильные выводы из ошибок в следующих турах.

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Сабри ЛямушиШвецияТунисАлександр ИсакВиктор Дьёкереш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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