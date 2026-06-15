Джуд Беллингем и сборная Англии: Томас Тухель выбирает новую стратегию

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель при формировании команды отдает предпочтение командному балансу, а не индивидуальному мастерству. Несмотря на то, что звезду «Реал Мадрида» Джуда Беллингема называют «талантом поколения», специалисты предупреждают, что делать его единственным ядром команды опасно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс в интервью Goal.com подчеркнул, что не сомневается в таланте Беллингема, но Томас Тухель должен использовать его так же осторожно, как Гленна Ходдла или Пола Гаскойна. По его мнению, построение игры всей команды вокруг одного футболиста может привести к неожиданным проблемам.

Хотя Беллингем в настоящее время считается одним из лучших игроков мира, конкуренция на позиции «десятки» в сборной Англии чрезвычайно высока. Это означает, что даже для «галактикос» с «Сантьяго Бернабеу» нет гарантированного места в основном составе. В то время как Томас Тухель готовится к чемпионату мира 2026 года, он фокусируется не на одной звезде, а на общем потенциале состава.

Исторические уроки: примеры Ходдла и Гаскойна

В истории английского футбола часто наблюдались случаи, когда не удавалось в полной мере использовать самых талантливых игроков своего времени. Например, легенда «Тоттенхэма» Гленн Ходдл не смог найти достойного места в сборной в 1980-х годах, а Пол Гаскойн был исключен из состава перед чемпионатом мира 1998 года.

По словам Дэвида Джеймса, если ключевой игрок получает травму или теряет форму, вся система, построенная вокруг него, терпит крах. «Джуд — великолепный футболист, когда он в своей лучшей форме, равных ему нет. Но чтобы выиграть чемпионат мира, ответственность должна быть распределена поровну», — говорит бывший голкипер.

Нынешний состав Англии полон звезд, как и во времена Уэйна Руни, Стивена Джеррарда и Пола Скоулза. Однако даже тогда тренеры сталкивались с трудностями при эффективном объединении всех звезд на поле. Томас Тухель намерен не повторять этих ошибок.

В заключение можно сказать, что Джуд Беллингем определенно сыграет важную роль на мундиале 2026 года, но его не рассматривают как единственного «спасителя» команды. Такой подход может снизить давление на игрока и принести Англии долгожданный чемпионский титул.