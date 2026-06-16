Сборная Аргентины: последний и идеальный чемпионат мира для Лионеля Месси

·59·Спорт
Сборная Аргентины: последний и идеальный чемпионат мира для Лионеля Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони добился беспрецедентных результатов за свою карьеру. Под его руководством «Альбиселесте» установили гегемонию в мировом футболе, выиграв три крупных турнира подряд: Копа Америка-2021, чемпионат мира-2022 и Копа Америка-2024. Однако по мере приближения чемпионата мира 2026 года перед командой стоит крайне сложная задача — защита чемпионского титула. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

Если взглянуть на историю, то двукратный чемпион мира подряд — явление крайне редкое. В последний раз такой результат был зафиксирован Бразилией в 1962 году. В современном же футболе мы часто видим, как действующие чемпионы терпят неудачу уже на групповом этапе следующего турнира. Согласно анализу Goal.com, Аргентине необходимо провести серьезные реформы в составе, чтобы нарушить эту традицию.

Старое поколение и необходимость в «новой крови»

Основой успехов Скалони стала стабильность состава. 17 игроков нынешнего состава принимали участие в победном турнире в Катаре, а 16 человек остаются в команде с 2021 года. Для сравнения: такие гранды, как Бразилия или Англия, за последние пять лет успели обновить состав почти на 60-70%. В Аргентине же сформировался сплоченный коллектив, где игроки понимают друг друга с полуслова.

Но у этой стабильности есть и обратная сторона: команда стареет. На данный момент девять основных игроков старше 30 лет. Среди них Эмилиано Мартинес, Родриго Де Пауль и, конечно, легендарный Лионель Месси. К началу чемпионата мира 2026 года Месси исполнится 39 лет. Это будет шестой и, вероятно, последний чемпионат мира в его карьере.

Чтобы организовать достойный прощальный турнир для Лионеля Месси, Скалони должен больше доверять молодым талантам. Команде нельзя полагаться только на опыт; необходимо интегрировать быстрых и мощных игроков, способных выполнять большой объем работы на поле. Уход такого опытного лидера, как Анхель Ди Мария, стал началом этого процесса.

Новый формат чемпионата мира 2026 года с участием 48 команд может позволить Аргентине легче пройти групповой этап. Однако в решающих матчах плей-офф на первый план выйдут физическая форма и глубина состава. От Скалони потребуется найти идеальный баланс между своим «золотым поколением» и восходящими молодыми звездами.

Подводя итог, цель сборной Аргентины ясна — завершить эпоху Лионеля Месси еще одним Кубком мира. Для этого команде нужно обновить стиль игры и не бояться доверять ключевые роли молодым талантам. Только так они смогут повторить 60-летний рекорд Бразилии.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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