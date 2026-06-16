Что сказал главный тренер Новой Зеландии о ничьей с Ираном?

Чемпионат мира по футболу 2026, приковавший к себе внимание всего мира, продолжает преподносить неожиданные результаты и настоящие драмы с первых же дней. Очередной матч 1-го тура группового этапа показал, что на зеленом поле развернулась настоящая бескомпромиссная борьба. В этой встрече сошлись представитель Океании Новая Зеландия и одна из гранд-команд Азии — сборная Ирана. Благодаря стремлению обеих сторон к победе и непрерывным атакам, это жаркое противостояние завершилось боевой и драматичной ничьей со счетом 2:2.

Двукратное преимущество океанийцев и упущенный исторический триумф

Еще до начала матча инсайдеры и многие эксперты видели сборную Ирана явным фаворитом. Однако футболисты Новой Зеландии под руководством Даррена Базили ни на шаг не уступили сопернику в этом стремительном, словно в октагоне, поединке. В течение игры они дважды выходили вперед и были очень близки к победе. Но опыт и воля иранской команды все же взяли свое — «персы» каждый раз успевали восстановить равновесие, и океанийцы упустили шанс на историческую победу.

В следующей таблице официального спортивного и тактического анализа вы можете подробно ознакомиться с итоговыми результатами этого напряженного матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 и мнением тренера:

Название турнира и тура Столкнувшиеся сборные Итоговый счет матча Главный тренер сборной Новой Зеландии Главная драма матча Оценка главного тренера командной игры ЧМ-2026

(Групповой этап, 1-й тур) Новая Зеландия — Иран 2:2

(Боевая ничья) Даррен Базили

(Опытный специалист) Океанийцы дважды выходили вперед, но не смогли удержать преимущество. «Горжусь героизмом моих футболистов»

«Обидно, что возможность войти в историю была упущена»

На официальной послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Базили не скрывал своего удовлетворения стойкостью и игрой своих подопечных. В то же время он выразил легкую грусть из-за потери трех исторических очков:

Эксклюзивный комментарий главного тренера Даррена Базили после игры: «Я искренне горжусь всеми своими футболистами, которые выложились на поле на все сто. Сегодня моя команда продемонстрировала очень качественную игру: мы хорошо контролировали мяч и создали множество опасных моментов у ворот соперника. Конечно, то, что в итоге мы не одержали победу и упустили триумф, нас немного расстроило. В ходе матча нам удалось забить два очень красивых гола, поэтому этот результат кажется нам еще более обидным. Ведь сегодня у нас была отличная возможность войти в большую футбольную историю. Несмотря на это, я полностью доволен тем, как ребята сражались и какой характер проявили».

Для представителей Океании эта ничья, несомненно, может стать началом яркого выступления на большом мундиале. Ирану же придется работать над своими ошибками в следующих турах.

Следите за самыми жаркими моментами чемпионата мира, напряженной борьбой в группах, скрытыми планами тренеров и самыми оперативными и надежными эксклюзивными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!