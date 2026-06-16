Эммануэль Пти о Букайо Сака: «Он не заслуживает места в основе сборной Англии»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пти резко высказался в адрес нападающего сборной Англии Букайо Сака. Бывший французский футболист отметил, что вингер сейчас находится не в лучшей спортивной форме, и было бы справедливо, если бы он начал матчи чемпионата мира на скамейке запасных. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Хотя «Арсенал» в закончившемся сезоне и боролся за победу в английской Премьер-лиге и дошел до финала Лиги чемпионов, Пти не удовлетворен индивидуальными показателями 24-летнего футболиста. По его мнению, в игре Сака наблюдается спад, что может негативно сказаться на общем результате «трех львов».

«Сака, на мой взгляд, провел неудачный сезон в «Арсенале», — подчеркнул Пти в интервью изданию талкСПОРТ. — «Мы видели это и в финале Лиги чемпионов. Он больше не может так влиять на игру, как раньше. Я считаю, что в сборной есть другие футболисты, которые заслуживают этого места больше».

Конкуренция и статистические показатели

Продолжая свою критику, Эммануэль Пти заявил, что в сборной Англии много талантливых игроков, большинство из которых сейчас сильнее Сака. По данным Goal.com, Букайо Сака в закончившемся сезоне принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забив 11 голов. В 31 матче Премьер-лиги он 7 раз поразил ворота соперников.

По словам французского специалиста, даже партнеры по команде Сака могут удивляться его выходу в стартовом составе. «Я большой поклонник Сака, но должен быть честен. Если бы я был его партнером по команде, я бы не понял такого решения. В Англии есть очень много более сильных и талантливых вариантов», — говорит Пти.

Давление на чемпионате мира

Несмотря на критику, Букайо Сака обладает большим опытом на международной арене. Он провел 49 матчей за сборную Англии и принял участие в трех крупных турнирах. На прошлом чемпионате мира он забил 3 гола, а в текущей европейской кампании отметился 3 голами и 2 голевыми передачами.

Сборная Англии проведет групповой этап чемпионата мира по следующему графику:

Среда: матч против Хорватии;

23 июня: противостояние с Ганой;

27 июня: игра с Панамой.

Команда Гарета Саутгейта будет опираться на таких звезд Премьер-лиги, как Деклан Райс, Эберечи Эзе и Нони Мадуэке. Букайо Сака же должен будет выложиться на поле на полную мощность, чтобы ответить критикам и доказать ошибочность мнения Пти. Ожидается, что первые минуты турнира станут решающими для его будущего места в составе.