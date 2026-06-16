Уильям Салиба считает себя одним из лучших защитников мира

·5·Спорт
Уильям Салиба считает себя одним из лучших защитников мира

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Уильям Салиба смело высказался о своем месте и мастерстве в футболе. Футболист, ставший за последние два сезона одним из сильнейших центральных защитников английской Премьер-лиги, не стал скрывать, что видит себя в ряду лучших игроков мира. По его мнению, хотя он и не находится в центре такого пристального внимания, как нападающие, он демонстрирует игру высочайшего уровня на своей позиции. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию GQ Салиба рассказал о своем нынешнем состоянии и целях на будущее. Футболист отметил, что под руководством Микеля Артеты он стал настоящим лидером, и его стиль игры должен внушать страх соперникам. Став одной из ключевых фигур в составе «Арсенала», защитник прекрасно понимает, насколько командные достижения важны для его личного реноме.

Звездный статус и скромность

Салиба признает, что уровень его популярности несколько ниже, чем у таких нападающих, как Килиан Мбаппе или Усман Дембеле. По его словам, болельщики всегда больше ценят футболистов, которые забивают голы и отдают решающие передачи. Однако это не сказывается на его уверенности в себе.

«Я не такая звезда, как Мбаппе или Дембеле, но на своей позиции я один из лучших в мире. Если бы у меня была возможность, я бы тоже был нападающим и забивал по 30 голов за сезон. Но мне суждено было стать защитником, и я этому очень рад», — говорит футболист в интервью.

На данный момент в активе Салибы лишь небольшие трофеи, такие как Суперкубок Англии. Он подчеркнул, что футбольный мир запоминает людей именно по крупным победам и титулам. Поэтому его главная цель — победить в престижных турнирах с «Арсеналом» и сборной Франции. По его мнению, после завоевания крупных трофеев его статус одного из лучших защитников мира станет еще более прочным.

Лидерство в сборной Франции

В сборной Франции Салиба видит себя лидером, который подает пример своими действиями на поле. В отличие от таких эмоциональных игроков, как Майк Меньян или Килиан Мбаппе, которые дают указания голосом, он предпочитает помогать команде через организацию обороны и доминирование в единоборствах.

В этом подходе Салиба не скрывал, что вдохновляется стилем легендарного Рафаэля Варана, недавно завершившего карьеру. Для Салибы главное — спокойствие и порядок в линии защиты. Тренер «Арсенала» Микель Артета требует от него именно такой хладнокровности и уверенной игры, которая деморализует нападающих соперника.

АрсеналУильям СалибаКилиан МбаппеФранцияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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