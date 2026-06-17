Фабио Каннаваро: Мы в полной мере продемонстрируем свои возможности в матче с Колумбией

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро и капитан команды Элдор Шомуродов приняли участие в пресс-конференции перед историческим матчем против Колумбии, который состоится 18 июня.

Для национальной сборной Узбекистана этот поединок имеет особое значение. «Белые волки» впервые в своей истории выступят в финальной стадии чемпионата мира. Поэтому состояние футболистов, выбранная тактика и анализ соперника вызывают огромный интерес у болельщиков.

Фабио Каннаваро на пресс-конференции сообщил, что все игроки состава готовы к игре с Колумбией. Эта новость важна как для тренерского штаба, так и для поклонников национальной команды. Готовность каждого футболиста к первому матчу большого турнира дает Каннаваро больше возможностей для тактического выбора.

Итальянский специалист отдельно остановился на Абдукодире Хусанове. Он отметил, что молодой защитник уже показывает игру на высоком уровне, но в будущем обладает потенциалом для еще большего роста.

«Хусанов, безусловно, один из наших важных защитников. У него есть возможность выйти на еще более высокий уровень. При этом он уже сейчас демонстрирует качественную игру», — сказал Каннаваро.

Ожидается, что Абдукодир Хусанов станет одной из основных опор защитной линии Узбекистана в матче с Колумбией. В составе соперника много быстрых, техничных и опасных в ситуациях один на один игроков. Поэтому скорость Хусанова, выбор позиции и решительность в единоборствах будут крайне важны для сборной.

Каннаваро также подчеркнул, что делегация Узбекистана приехала на чемпионат мира не просто для участия. По его мнению, команда должна продемонстрировать на большой сцене свои лучшие качества и уникальный менталитет узбекского народа.

«Я думаю, мы приехали сюда, чтобы показать наши лучшие качества, менталитет узбеков. Работая с командой, я старался делиться своим опытом», — отметил итальянский специалист.

Узбекский футбол всегда отличался боевым духом, трудолюбием, терпением и умением бороться до конца. Каннаваро хочет видеть этот настрой и на полях чемпионата мира. От национальной команды потребуется дисциплина, смелость и игра как единого целого против сильных соперников.

Главный тренер вспомнил и свой опыт первого чемпионата мира. Он сказал, что, как и любой футболист, когда-то он тоже делал свои первые шаги на мундиале. Поэтому он прекрасно понимает, что чувствуют его подопечные перед дебютом.

«Потому что я тоже когда-то дебютировал на чемпионате мира, и теперь передаю свой опыт», — сказал Каннаваро.

Опыт Каннаваро, ставшего чемпионом мира в 2006 году в качестве капитана сборной Италии, является настоящей школой для узбекских футболистов. Он очень хорошо знает, насколько важно сохранять хладнокровие в решающие моменты, справляться с давлением и ответственностью на мундиале.

Каннаваро также высказался об основных соперниках по группе — Колумбии и Португалии. Он оценил обе команды как сильные сборные с высококлассными футболистами.

«Такие команды, как Колумбия и Португалия, демонстрируют футбол высокого уровня. В их составе сильные игроки. В матчах против них мы будем действовать осторожно», — заявил он.

Эти слова могут означать, что Узбекистан в игре с Колумбией сделает ставку на тактическую дисциплину, а не на открытый и рискованный футбол. Вероятнее всего, основными планами «белых волков» станут плотная игра в обороне, недопущение свободных зон для соперника и быстрые контратаки после перехвата мяча.

Каннаваро подчеркнул, что было бы ошибкой фокусировать внимание в составе Колумбии только на Хамесе Родригесе. По его мнению, в южноамериканской команде много игроков высокого уровня на разных позициях.

«В Колумбии есть не только Хамес, но и множество других игроков высокого класса», — отметил главный тренер.

Действительно, помимо организующего игру Хамеса Родригеса, в составе Колумбии есть такие быстрые нападающие, как Луис Диас, физически мощные полузащитники и опытные защитники. Узбекистану необходимо быть максимально внимательным на каждой линии.

Главный тренер сообщил, что детально изучил игры соперника. По словам Каннаваро, Колумбия — это команда, которая не сбавляет темп и борется до последних минут.

«Мы проанализировали Колумбию, они играют до конца. Мы также выйдем на поле, чтобы продемонстрировать свои возможности», — сказал специалист.

Этот аспект особенно важен для Узбекистана. В контрольных матчах команда почувствовала, что потеря концентрации на последних минутах может дорого обойтись. В игре с Колумбией потребуется высокое внимание и тактический порядок с первой минуты и до финального свистка.

На пресс-конференции также прокомментировали слова Аббосбека Файзуллаева о тяжелых нагрузках на тренировках. Каннаваро ответил, что для достижения больших целей естественно проходить через трудности и испытания.

«Если вы хотите чего-то достичь, вы должны пройти через трудности и доказать это всем. Сложности на тренировках — это естественное состояние», — сказал он.

К турниру такого высокого уровня, как чемпионат мира, невозможно подготовиться легкими тренировками. Чтобы выдерживать высокий темп, физическое давление и бороться более 90 минут против сильных соперников, футболисты должны выполнять большие объемы работы. Именно на этом принципе основывается подход Каннаваро.

Итальянский специалист отметил, что впереди Узбекистан ждут интересные и напряженные матчи. После Колумбии национальная сборная сыграет с Португалией и Демократической Республикой Конго.

«Нас ждут очень интересные и бескомпромиссные игры. Наши соперники — команды высокого уровня. Мы впервые участвуем в этом турнире, поэтому должны наслаждаться каждым матчем и набираться опыта», — сказал Каннаваро.

В этих словах тренера, помимо стремления снизить давление, чувствуется большая ответственность. Для Узбекистана каждый матч станет новым опытом, а каждый соперник — критерием, проверяющим реальный уровень нашего национального футбола.

Поединок с Колумбией станет одним из важнейших матчей в истории узбекского футбола. Национальная сборная впервые выйдет на поле мундиаля и получит шанс продемонстрировать всему миру свой характер, сплоченность и потенциал.

Как сказал Каннаваро, соперник силен и необходима осторожность. Однако «белые волки» выйдут на поле не со страхом, а с верой в свои возможности. А весь Узбекистан с огромным волнением ждет этих исторических мгновений.