В сборной Англии нет достойного нападающего, способного заменить Харри Кейна

В сборной Англии и в мировом футболе в целом наблюдается дефицит классической «девятки», то есть центрального нападающего. Хотя сейчас Харри Кейн остается абсолютным лидером национальной команды, экспертов беспокоит отсутствие достойного преемника среди молодежи. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывшая звезда Премьер-лиги и экс-нападающий сборной Англии Стен Коллимор в интервью Goal.com объяснил коренные причины этой проблемы. По его мнению, отсутствие наследника уровня Харри Кейна в английской футбольной системе — это не просто случайность, а результат современной тактики футбола и нежелания молодых игроков брать на себя ответственность.

Почему молодежь не хочет быть нападающими?

Коллимор отметил, что за последние 15–20 лет большинство команд перешли на систему с тремя атакующими игроками. Это изменило значимость позиции чистого центрального нападающего. Общаясь с тренерами, бывший футболист заметил интересную тенденцию: молодые игроки больше не стремятся быть центральными форвардами.

«Все хотят быть вингерами. Потому что там у вас есть возможность демонстрировать технику, врываться в центр и наносить удары, но от вас не требуют только лишь голов. Центральный же нападающий оценивается единственным критерием — количеством забитых мячей. А это означает огромную ответственность и давление», — говорит Стен Коллимор.

В 1990-х годах английский футбол был переполнен результативными бомбардирами, такими как Алан Ширер, Иан Райт, Энди Коул и Робби Фаулер. Сегодня же не только в Англии, но и во всем мире такие легендарные форварды, как Роберт Левандовски, Карим Бензема и Луис Суарес, подошли к завершающему этапу своей карьеры, а новое поколение, способное их заменить, крайне малочисленно.

Эрлинг Холанд — исключение из правил

Эксперт назвал звезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда уникальным талантом нашего времени. По его словам, когда Эрлинг Холанд играл за «Боруссию» Дортмунд, он был нападающим, который использовал свободные зоны и забивал за счет скорости. В составе «Манчестер Сити» он адаптировался к командной системе и превратился в «машину», способную отправить мяч в ворота одним касанием внутри штрафной площади.

Харри Кейну сейчас 31 год, и он намерен долго играть на высоком уровне, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Если он проведет в сборной еще 5 лет, у Англии будет время для появления новых талантов. Однако на данный момент даже в молодежных сборных не наблюдается стабильного и опасного нападающего уровня Кейна.

Эта ситуация может создать серьезные проблемы для сборной Англии в будущем. Если не наладить системную подготовку центральных нападающих, «три льва» неизбежно столкнутся с огромным пробелом в линии атаки после ухода Харри Кейна.