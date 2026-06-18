Сборная США готовится к чемпионату мира: состояние Кристиана Пулисича и мастерство Месси

·30·Спорт
Сборная США готовится к чемпионату мира: состояние Кристиана Пулисича и мастерство Месси

Национальная сборная США продолжает подготовку к важному матчу против Австралии. В центре внимания специалистов и болельщиков сейчас находится физическое состояние главного звездного игрока команды Кристиана Пулисича и его возможность выйти на поле. По сообщению издания Goal.com, футболист в данный момент проходит процесс восстановления после травмы. Об этом Goal.com сообщает .

В ходе тренировок, проходящих в городе Ирвайн, штат Калифорния, члены команды Бренден Ааронсон и Энтони Робинсон встретились с журналистами и рассказали о внутренней атмосфере в коллективе. По их словам, Пулисич усердно работает над собой, однако он еще не приступил к полноценным тренировкам с общим составом. Нападающий провел последние несколько дней по индивидуальной программе.

Травма Пулисича и командный дух

По словам Энтони Робинсона, команда с осторожностью подходит к вопросу здоровья Кристиана Пулисича. «Я не знаю точно, насколько серьезна его травма, но он становится лучше с каждым днем. У нас еще есть несколько дней. Даже если он не успеет подготовиться к игре с Австралией, у нас достаточно качественных футболистов на скамейке запасных, способных его заменить», — отметил защитник.

Для сборной США Пулисич является не только главной силой в линии атаки, но и лидером команды. Ранее Тим Уиа называл его одним из пяти лучших вингеров мира. В связи с этим тренерский штаб рассматривает вариант приберечь футболиста для следующих стадий турнира. Учитывая продолжительность чемпионата, каждый игрок имеет важное значение.

Уважение к мастерству Месси

Готовясь к своим играм, американские футболисты также следят за очередными великолепными выступлениями звезды мирового футбола Лионеля Месси. В перерывах между тренировками американцы не скрывали своего восхищения действиями аргентинской легенды на поле. Это дополнительно обогащает общую футбольную атмосферу внутри команды.

В настоящее время сборная США сосредоточила все свое внимание на предстоящем матче против Австралии. Отмечается, что конкуренция в составе команды высока и каждый футболист ждет своего шанса. Ожидается, что возвращение Пулисича в строй значительно повысит атакующий потенциал команды.

Напомним, что сборная США ставит перед собой высокие цели на этом чемпионате мира, планируя успешно пройти групповой этап и продвинуться как можно дальше в плей-офф. Следите за новостями о следующих матчах команды и состоянии игроков на нашем сайте.

СШАКристиан ПулисичЛионель МессиЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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