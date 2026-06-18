Болельщики Центральной Азии снова объединяются вокруг Узбекистана (видео)

·2·Спорт
Болельщики Центральной Азии снова объединяются вокруг Узбекистана (видео)

Историческое участие сборной Узбекистана в чемпионате мира вызывает огромный интерес и искреннюю поддержку во всей Центральной Азии. Граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана желают удачи «белым волкам» в социальных сетях, демонстрируя солидарность вокруг узбекской сборной.

Блогер Хушнудбек Худойбердиев также не остался равнодушным к этому теплому отношению братских народов. В своем видеообращении из аэропорта он сообщил, что придумал особенную инициативу, чтобы поблагодарить болельщиков из Центральной Азии и показать всему миру единство народов нашего региона.

По словам Хушнудбека, он заказал специальные шарфы с изображением государственных флагов Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Эти шарфы, помещенные в один чемодан, будут доставлены в США и бесплатно розданы болельщикам из Центральной Азии.

В кадре видно, что в чемодане лежат разноцветные шарфы с символикой пяти государств. Каждый из них олицетворяет дружбу народов региона, их близость и общую футбольную радость.

Лозунги «Казахи, кыргызы, узбеки — одного происхождения» широко распространяются в социальных сетях. Но на этот раз поддержка не ограничилась тремя странами. Болельщики из Таджикистана и Туркменистана также желают удачи сборной Узбекистана, создавая единый голос Центральной Азии.

Представители региона, проживающие в США или приехавшие туда на чемпионат мира, поднимают флаги Узбекистана, заявляя о своей готовности поддерживать нашу национальную команду. На некоторых видео можно увидеть казахстанских болельщиков в узбекской одежде, которые с флагами двух стран в руках кричат: «Узбекистан, вперед!»

На других кадрах граждане Центральной Азии на улицах Нью-Йорка поднимают флаг Узбекистана, поддерживая национальную сборную. Они на практике показывают, что футбол может объединить весь регион.

Один из казахстанских болельщиков в своем видеообращении отметил, что два казаха, живущих в Америке, болеют за сборную Узбекистана. Держа в руках флаги Казахстана и Узбекистана и будучи в национальных костюмах, они выразили свои искренние пожелания.

Таджикские болельщики также фотографируются с флагом Узбекистана и рисуют символику страны на лицах, желая удачи «белым волкам». Эти картины доказывают, что футбол не знает границ и еще больше сближает братские народы.

Инициатива Хушнудбека Худойбердиева направлена на еще более широкую демонстрацию этой солидарности. Шарфы с флагами пяти государств — это не просто сувениры. Они символизируют общую историю, близкую культуру и узы братства народов Центральной Азии.

На видео, снятом в аэропорту, блогер открывает чемодан и показывает шарфы, в которых гармонично сочетаются символы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Хушнудбек сказал, что подарит эти шарфы болельщикам-соотечественникам в США в знак благодарности.

Эта инициатива была тепло встречена пользователями социальных сетей. Многие оценили эту идею как благородный поступок, служащий не только футболу, но и дружбе и единству народов Центральной Азии.

Выход сборной Узбекистана на чемпионат мира стал особенным событием для всего региона, так как Узбекистан стал первой страной из Центральной Азии, пробившейся в финальную стадию чемпионата мира. Поэтому болельщики соседних государств воспринимают «белых волков» не только как команду Узбекистана, но и как представителя всего региона.

Миллионы болельщиков с нетерпением ждут каждого матча Узбекистана. Кто-то будет поддерживать нашу национальную команду в Ташкенте, кто-то в Алматы, Бишкеке, Душанбе или Ашхабаде, а кто-то — в разных городах США.

Такая поддержка может стать огромным моральным стимулом для футболистов. Выходя на поле, сборная Узбекистана будет чувствовать, что за ней стоят не только 37 миллионов соотечественников, но и искренние пожелания и вера всего региона Центральной Азии.

Футбол иногда обретает смысл гораздо более глубокий, чем просто спорт. Он объединяет народы, заставляет забыть о границах и собирает близких людей вокруг общих эмоций.

Поездка Хушнудбека Худойбердиева с чемоданом шарфов также выражает этот смысл. Основная идея инициативы ясна: даже если мы живем в разных государствах, наша история, культура и братство едины.

В дни чемпионата мира на стадионах и улицах США могут бок о бок подняться флаги пяти государств. Это продемонстрирует всему миру дружбу и солидарность народов Центральной Азии.

В то время как сборная Узбекистана начинает свой путь на мундиале, такая масштабная и искренняя поддержка имеет особое значение. «Белые волки» будут стараться заявить о себе на поле, а болельщики — демонстрировать единство Центральной Азии на трибунах и улицах.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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