Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории Франции

·1·Спорт
Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории Франции

Капитан сборной Франции и нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе обновил абсолютный рекорд по количеству голов за национальную команду. В дебютном матче чемпионата мира 2026 года, забив два мяча в ворота Сенегала, 27-летний форвард превзошел результат Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче, прошедшем на «МетЛайф Стэдиум», Франция одержала победу со счетом 3:1. Благодаря этому дублю количество голов Мбаппе за сборную достигло 58. Примечательно, что он достиг этого результата, не исполнившись и 30 лет. После игры одноклубники подарили ему памятную футболку с номером «58» на спине.

По информации Goal.com, Мбаппе не скрывал своих эмоций после этого достижения. Футболист на своей странице в социальных сетях выразил благодарность всем партнерам по команде, тренерскому штабу и Федерации футбола Франции. «58 голов. Стать лучшим бомбардиром в истории страны, где играло столько великих футболистов, — огромная честь для меня. Впереди еще много работы», — написал нападающий.

Рекорды Лионеля Месси и Мирослава Клозе под угрозой

Обновив рекорд на уровне национальной команды, Мбаппе теперь нацелился на один из самых престижных показателей в истории мирового футбола. Сейчас он приблизился к Лионелю Месси и Мирославу Клозе по количеству голов в финалах чемпионатов мира. Для справки: на счету Месси и Клозе по 16 забитых мячей на мундиалях.

После дубля в игре с Сенегалом общее количество голов Мбаппе на чемпионатах мира достигло 14. По мнению экспертов, учитывая текущую форму и возраст нападающего, он может не только побить рекорд Месси, но и поднять этот показатель на значительно более высокий уровень.

Сборная Франции проведет следующий матч в следующий понедельник в Филадельфии против сборной Ирака. Подопечные Дидье Дешама стремятся одержать победу в этой встрече, чтобы досрочно решить вопрос с выходом в плей-офф. Последний матч группового этапа пройдет против сборной Норвегии.

Данный результат Мбаппе является важным событием не только для французского футбола, но и для всего мирового спортивного сообщества. Его результативность в сборной, наряду с карьерой в «Реал Мадриде», делает его главным претендентом на звание сильнейшего футболиста современности.

Килиан МбаппеФранцияРеал МадридФутболЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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