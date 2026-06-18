Тьерри Анри обвинил Криштиану Роналду в том, что тот поставил личные интересы выше командных

Один из легендарных представителей футбольного мира Тьерри Анри подверг резкой критике Криштиану Роналду после матча сборной Португалии против ДР Конго в рамках квалификации к ЧМ-2026. Поединок, прошедший на стадионе «NRG Stadium» в Хьюстоне и завершившийся ничьей 1:1, стал для португальцев неожиданной потерей очков. По мнению Анри, именно неправильные действия Роналду на поле стали причиной того, что команда не смогла одержать победу. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно сообщению издания Goal.com, Тьерри Анри в аналитической программе на телеканале Fox News отметил, что Криштиану Роналду больше сосредоточен на личных рекордах, чем на командной игре. Хотя 41-летний нападающий, выйдя на поле в этом матче, стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, его эффективность вызывает у специалистов большие сомнения.

Тактическая ошибка и личный интерес

Анри привел в пример конкретную ситуацию во втором тайме. В эпизоде, когда Жоау Канселу продвигался с мячом, Роналду вместо того, чтобы создать свободное пространство, перекрыл путь Бруно Фернандешу. «Самое главное, что гол должна забить команда, а не вы. Роналду так сильно хотел забить сам, что перекрыл линию паса, который должен был получить Бруно Фернандеш. Если бы он увлек за собой защитника, совершив рывок в штрафную площадь, Бруно легко поразил бы пустые ворота», — говорит бывшая звезда Франции.

Согласно анализу, футбольное чутье Криштиану Роналду на этот раз его подвело. Стремясь получить мяч самому, он помешал логическому завершению атаки. Объясняя эту ситуацию, Анри добавил, что для защитников действовать в таких случаях становится гораздо проще, а острота атаки Португалии теряется.

Статистические данные также подтверждают критику Анри. Роналду за всю игру не смог нанести ни одного точного удара по воротам соперника. Это было отмечено как один из худших показателей в его многолетней международной карьере. Было заметно, что нападающий, стремящийся установить рекорд, приняв участие в шестом чемпионате мира, нервничал прямо на поле.

Непонимание между однокмандниками

В ходе игры чувствовалось, что не только эксперты, но и сами футболисты на поле были недовольны действиями Роналду. В частности, камеры зафиксировали, как Бруно Фернандеш несколько раз недовольно разводил руками и просил однокмандника создать свободную зону. По словам Анри, подобные разногласия между двумя лидерами команды негативно сказываются на общей игре Португалии.

Старт квалификации к ЧМ-2026 для сборной Португалии прошел не так, как ожидалось. Ничья с таким аутсайдером, как ДР Конго, оказывает сильное давление на главного тренера и ведущих игроков. Безусловно, в следующих матчах основной темой обсуждения останется место Криштиану Роналду в основном составе и то, насколько он сможет адаптироваться к командной тактике.