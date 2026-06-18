Криштиану Роналду заступился за сборную Португалии после ничьей с Конго

·100·Спорт
Криштиану Роналду заступился за сборную Португалии после ничьей с Конго

Сборная Португалии начала чемпионат мира 2026 года с неожиданного результата. После того как в матче против сборной ДР Конго был зафиксирован счет 1:1, капитан команды Криштиану Роналду встал на защиту своих одноклубников от критики. После встречи, прошедшей на стадионе в Хьюстоне, легендарный нападающий отметил, что в игре команды не было никаких недочетов. Об этом сообщает Goal.com .

По окончании матча Роналду покинул поле в заметном эмоциональном напряжении, однако позже в беседе с журналистами высказался более сдержанно. По сообщению Goal.com, 41-летний форвард в интервью каналу Sport ТВ поддержал товарищей по команде: «Чего не хватило? Ничего не хватило, это футбол. Португалия могла как победить, так и проиграть. Игра прошла в ситуации, когда перевес мог перейти на любую из сторон».

Рекорды и исторические достижения

Данный поединок стал для Криштиану Роналду не просто очередным матчем, а историческим событием. Выйдя на поле, он обновил рекорд самого возрастного футболиста, выступавшего за свою страну, обойдя в этом аспекте своего бывшего партнера по команде Пепе. Кроме того, он принял участие в своем шестом чемпионате мира, сравнявшись по этому показателю с Лионелем Месси.

Роналду стал вторым самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира. На данный момент он уступает лишь легенде из Камеруна Рожеру Мила (42 года и 39 дней). Несмотря на это, личные достижения нападающего оказались в тени командного результата. В матче против ДР Конго он не смог реализовать несколько удобных моментов, продлив свою безголевую серию на крупных турнирах до 10 матчей.

Следующий соперник — Узбекистан

Теперь главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес и его подопечные должны сосредоточить все внимание на следующих матчах в группе. Роналду обратился к болельщикам на своей странице в социальных сетях: «Это не то начало, которого мы ждали, но еще ничего не закончено. Держите голову высоко и сосредоточьтесь на следующей игре».

Для португальцев следующий матч группового этапа будет иметь огромное значение. Причина в том, что их следующим соперником станет национальная сборная Узбекистана. После этой игры, которая может определить судьбу выхода из группы, команда сразится с Колумбией. Чемпионский титул мира остается единственным недостающим трофеем в богатой коллекции Криштиану Роналду, поэтому каждое очко для него сейчас имеет критическое значение.

Криштиану РоналдуПортугалияЧемпионат мираФутболУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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