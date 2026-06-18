Завершен 1-й тур группы К: определилось положение в турнирной таблице

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года, который с размахом проходит на полях Северной Америки, с первых же дней радует неожиданными результатами и напряженной борьбой. В престижном Мундиале, принимаемом США, Канадой и Мексикой, официально завершились матчи 1-го тура в группе К, за которой следят миллионы наших соотечественников. По итогам первых игр квартета стали известны стартовые позиции команд в турнирной таблице и распределение очков.

Хотя старт для нашей сборной выдался неудачным, общая ситуация в группе и потеря очков соперниками свидетельствуют о том, что шансы наших представителей выйти в следующий этап все еще остаются высокими.

Колумбия лидирует, португальцы неожиданно потеряли очки

Первый неожиданный результат в этом квартете был зафиксирован в матче с участием европейского гранда. Сборная Португалии, считавшаяся одним из фаворитов турнира, упустила победу в бескомпромиссной игре против представителя Африки — сборной ДР Конго, и встреча завершилась боевой 1:1 ничьей.

Во втором матче группы национальная сборная Узбекистана, впервые в своей истории вышедшая в финальную стадию чемпионата мира, сразилась с сильным представителем Южной Америки — Колумбией. Наши соотечественники достойно боролись на поле и даже зафиксировали исторический результат благодаря голу Аббосбека Файзуллаева, однако в итоге сказался опыт, и «белые волки» 1:3 уступили в этом противостоянии.

В следующей специальной спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с официальным положением в группе К после 1-го тура и местами, которые занимают сборные:

Место в ТТ Национальные сборные Разница мячей Набранные очки Текущий статус 1-е место • Колумбия • 3 : 1 (+2) • 3 очка • Однозначный лидер группы 2-е место • Португалия • 1 : 1 (0) • 1 очко • Делит 2-3 места с ДР Конго 3-е место • ДР Конго • 1 : 1 (0) • 1 очко • Одинаковые показатели с Португалией 4-е место • Узбекистан • 1 : 3 (-2) • 0 очков • Аутсайдер после первого тура, но шансы есть

Каковы дальнейшие планы нашей сборной?

Таким образом, после матчей первого тура сборная Колумбии под руководством Нестора Лоренсо, одержавшая победу над соперником, стала единоличным лидером группы с 3 очками. Сборные Португалии во главе с Роналду и ДР Конго занимают следующие позиции, имея по одному очку. Наши представители, пока не сумев набрать очки, расположились на четвертом месте.

Однако это еще не значит, что всё кончено. Впереди нас ждут еще две очень важные и напряженные встречи. Подопечные Фабио Каннаваро в следующем 2-м туре выйдут на «ринг», то есть на зеленое поле, против сборной Португалии. Положительный результат в этом матче вернет наших представителей в борьбу.

Заключительная нота спортивных обозревателей Замин: Хотя турнирная таблица после первого тура выглядит для нас несколько неутешительно, ничья Португалии дает нам большую надежду. «Белые волки» преодолели волнение дебютного матча, и теперь всё внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы остановить европейского гранда. Верим, что в следующих играх наши ребята проявят характер и добудут очки, которых ждут болельщики. Не сдаемся, парни, весь Узбекистан с вами!

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