Аббосбек Файзуллаев забил исторический гол за Узбекистан (Видео)

·4·Спорт
Аббосбек Файзуллаев забил исторический гол за Узбекистан (Видео)

Сборная Узбекистана провела свой первый матч группового этапа чемпионата мира ФИФА против Колумбии.

На 60-й минуте встречи Аббосбек Файзуллаев открыл счет в ворота соперника, став автором первого гола сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира.

Этот гол был отмечен как важное событие в истории футбола страны.

Сначала сборная Колумбии вышла вперед благодаря голам Даниэля Муньоса и Луиса Диаса.

Хотя точный удар Файзуллаева сократил отставание, в добавленное время Джамингтон Кампас забил еще один мяч.

В итоге сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3 в своем первом матче группового этапа чемпионата мира.

Посмотреть исторический гол Аббосбека Файзуллаева можно в следующем видео.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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