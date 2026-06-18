Аббосбек Файзуллаев забил исторический гол за Узбекистан (Видео)
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Сборная Узбекистана провела свой первый матч группового этапа чемпионата мира ФИФА против Колумбии.
На 60-й минуте встречи Аббосбек Файзуллаев открыл счет в ворота соперника, став автором первого гола сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира.
Этот гол был отмечен как важное событие в истории футбола страны.
Сначала сборная Колумбии вышла вперед благодаря голам Даниэля Муньоса и Луиса Диаса.
Хотя точный удар Файзуллаева сократил отставание, в добавленное время Джамингтон Кампас забил еще один мяч.
В итоге сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3 в своем первом матче группового этапа чемпионата мира.
Посмотреть исторический гол Аббосбека Файзуллаева можно в следующем видео.
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