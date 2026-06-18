Сборная Узбекистана упустила шанс в дебютном матче чемпионата мира против Колумбии

Национальная сборная Узбекистана по футболу впервые в своей истории дебютировала в финальной стадии чемпионата мира. В первом туре группового этапа ЧМ-2026 на легендарном стадионе «Ацтека» в Мексике наши представители встретились со сборной Колумбии и потерпели поражение со счетом 1:3. Данный матч примечателен не только результатом, но и исторической значимостью для узбекского футбола. Об этом сообщает Goal.com новость сообщает.

С первых минут встречи звезда «Баварии» Луис Диас проявил себя как явный лидер на поле. Наступательная игра колумбийцев принесла плоды на 40-й минуте. После филигранной передачи Луиса Диаса защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос акробатическим ударом поразил ворота Откира Юсупова. Первый тайм завершился с небольшим преимуществом представителей Южной Америки.

Исторический гол Аббосбека Файзуллаева

Во втором тайме подопечные Фабио Каннаваро сумели восстановить ход игры. Продемонстрировав дисциплинированную и компактную игру, «белые волки» восстановили равновесие на 60-й минуте. После подачи с фланга Аббосбек Файзуллаев замкнул мяч головой, став автором первого гола Узбекистана в истории чемпионатов мира. Этот гол вызвал огромную радость у узбекистанских болельщиков на стадионе.

Однако радость была недолгой. Спустя пять минут снова на сцене оказался Луис Диас. После ошибки в центре поля Густаво Пуэрта доставил мяч Диасу, и его мощный удар Откир Юсупов сдержать не смог. Ближе к концу матча колумбийцы вновь добились успеха, установив окончательный счет 3:1. Луис Диас был признан лучшим игроком встречи.

После игры Луис Диас не скрывал своих эмоций: «Я воплощаю мечту своего детства — играть на чемпионате мира за национальную сборную. Нет ничего прекраснее, чем забивать голы и делать голевые передачи». Нападающий «Баварии» стал ключевой фигурой в победе своей команды.

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо высоко оценил игру сборной Узбекистана. Как сообщает издание иксбт.ком, тренер отметил, что соперник очень дисциплинированно оборонялся и прорвать их защиту было сложно. Лоренцо подчеркнул, что его подопечным еще многое предстоит проработать в плане реализации моментов.

Несмотря на поражение, дебют сборной Узбекистана оценивается специалистами положительно. Достойное сопротивление Колумбии, обладающей звездами мирового уровня, может послужить хорошим фундаментом для набора очков в следующих матчах.