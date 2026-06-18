Сэм Керр возвращается в США: австралийская звезда подпишет контракт с «Готем ФК»

Одна из самых ярких звезд женского футбола, австралийская нападающая Сэм Керр, близка к продолжению карьеры в чемпионате США НВСЛ. Опытная футболистка, попрощавшаяся с лондонским «Челси», как ожидается, присоединится к клубу «Готем ФК» в качестве свободного агента. Этот трансфер обещает стать одним из самых громких событий года не только для американской лиги, но и для всего мирового женского футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, 32-летняя Сэм Керр покинула Англию после шести с половиной лет успешной карьеры. В составе «Челси» она стала настоящей легендой: забив 116 голов в 158 матчах, она делит звание лучшего бомбардира в истории клуба. Ее последний сезон в Лондоне также прошел ярко — нападающая забила 17 голов во всех турнирах и стала автором единственного мяча в победном матче команды против «Манчестер Юнайтед».

Завершение золотой эпохи в «Челси»

Карьера Сэм Керр в Англии была богата на трофеи. С момента своего перехода в команду в 2020 году она пять раз становилась чемпионкой Суперлиги женщин (ВСЛ), трижды выигрывала Кубок Англии и трижды — Кубок лиги. Ее хладнокровие на поле и умение забивать в решающие моменты вывели «Челси» в число сильнейших команд Европы.

Теперь австралийская звезда возвращается в знакомую ей среду. По данным The Athletic, с 2015 по 2017 годы она защищала цвета «Скай Блю ФК» (ныне «Готем ФК»). Тогда она забила 28 голов в 40 матчах, продемонстрировав свой высокий потенциал. Это будет ее третья команда в НВСЛ, до этого она также выступала за «Чикаго Ред Старз».

«Готем ФК»: формирование нового суперклуба

Действующий чемпион НВСЛ «Готем ФК» проявляет высокую активность на трансферном рынке, чтобы защитить свой титул. Переход Сэм Керр принесет клубу огромную выгоду не только со спортивной, но и с маркетинговой точки зрения. В команде ее ждут старые знакомые — экс-игроки «Челси» Джесс Картер и Анн-Катрин Бергер, а также Гуро Рейтен, подписавшая долгосрочный контракт.

Руководство клуба не ограничивается только усилением состава. «Готем ФК» недавно объявил о строительстве современного тренировочного комплекса стоимостью 35 миллионов долларов. Подобные проекты и профессиональный подход под руководством Яэль Авербух Вест делают клуб из Нью-Джерси одним из самых привлекательных направлений для сильнейших футболисток Европы. Приход Сэм Керр должен стать ключевым элементом этого проекта.