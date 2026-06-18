Официально: Ибраима Конате перешел в «Реал Мадрид» в качестве свободного агента

·1·Спорт
Официально: Ибраима Конате перешел в «Реал Мадрид» в качестве свободного агента

Испанский клуб «Реал Мадрид» совершил очередной громкий трансфер с целью усиления линии обороны. Мадридцы официально объявили о достижении соглашения с защитником сборной Франции Ибраима Конате, чей контракт с английским «Ливерпулем» истек. Этот переход стал логическим продолжением стратегии клуба по привлечению высококлассных футболистов в качестве свободных агентов. Об этом сообщает Goal.com .

27-летний центральный защитник подписал четырехлетний контракт на стадионе «Сантьяго Бернабеу», рассчитанный до июня 2030 года. По информации издания Goal.com, руководство «Реал Мадрида» рассматривает Конате как основного кандидата, способного решить проблемы в защитной линии команды. Отсутствие трансферной стоимости дает клубу значительное экономическое преимущество.

Новая часть проекта Моуринью

Ибраима Конате стал третьим крупным приобретением после возвращения Жозе Моуринью к руководству мадридским клубом. До этого к команде присоединились Марк Кукурелья и Бернарду Силва. Португальский специалист высоко оценил физическую форму, скорость и надежность защитника, видя в нем важную фигуру в своих тактических схемах.

Президент клуба Флорентино Перес также считает этот трансфер стратегическим шагом на пути к балансировке состава команды. Трудности, возникшие в прошлых сезонах из-за травм защитников, вынудили руководство «Реал Мадрида» еще больше укрепить скамейку запасных. Ожидается, что Конате своим опытом выведет оборону Мадрида на новый уровень.

Французская колония и процесс адаптации

По мнению экспертов, Ибраима Конате не столкнется с какими-либо трудностями при адаптации в новой команде. Причина в том, что в составе «Реал Мадрида» сейчас выступают его соотечественники — такие звезды, как Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Ферлан Менди. Этот фактор поможет защитнику быстрее влиться в командную атмосферу.

Процесс трансфера ускорился, как только стало известно, что контракт с «Ливерпулем» не будет продлен. Мадридцы обошли другие гранды Европы и сумели оперативно достичь соглашения с защитником. В настоящее время футболист выступает в составе сборной Франции на чемпионате мира.

По этой причине официальная церемония представления Конате состоится после завершения турнира, когда он вернется в Мадрид. После этого он присоединится к тренировкам под руководством Жозе Моуринью и вступит в борьбу за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов в новом сезоне.

Реал МадридИбраима КонатеТрансферыЛа ЛигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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