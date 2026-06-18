«Арсенал» и нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола: лондонцы лидируют в трансферной гонке

·37·Спорт
«Арсенал» и нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола: лондонцы лидируют в трансферной гонке

Лондонский «Арсенал» всерьез рассматривает кандидатуру вингера «Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколы для усиления линии атаки. Команда Микеля Артеты на данный момент является основным претендентом на этого французского футболиста. По сообщению издания Индепендент, «канониры» изучают возможности отправки официального предложения по игроку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

Брэдли Баркола не против связать свое будущее с английской Премьер-лигой. В то время как неопределенность вокруг его будущего в Париже растет, сам футболист заявил о готовности принять новые вызовы в своей карьере. Руководство «Арсенала» оценивает 23-летнего таланта как игрока, способного значительно усилить основной состав команды.

Конкуренция и стоимость трансфера

Хотя «Арсенал» и лидирует в гонке, клуб «Ливерпуль» также внимательно следит за ситуацией. Мерсисайдцы считают Барколу подходящим кандидатом в процессе перестройки своей линии атаки. Руководство «ПСЖ», однако, не намерено легко отпускать свою звезду и оценивает его примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов.

По имеющейся информации, желанию футболиста покинуть «ПСЖ» могло способствовать то, что он не был включен в стартовый состав в матче против «Арсенала» в финале Лиги чемпионов. Хотя парижане предпочитают сохранить игрока, они готовы к изменениям в составе, если до закрытия трансферного окна поступит достойное предложение.

Изменения в составе «Арсенала»

В случае осуществления этого трансфера Брэдли Баркола будет конкурировать на левом фланге «Арсенала» с такими футболистами, как Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард. Это расширит возможности ротации для Микеля Артеты и повысит атакующий потенциал команды. В то же время лондонский клуб не теряет интереса к звезде «Астон Виллы» Моргану Роджерсу.

«Арсенал» намерен продолжить свой успешный путь прошлого сезона и бороться за чемпионство. Ожидается, что присоединение такого быстрого и техничного футболиста, как Брэдли Баркола, еще больше обогатит тактические схемы команды. В настоящее время ожидается следующий этап переговоров между сторонами.

АрсеналПСЖБрэдли БарколаТрансферыПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Аббосбек Файзуллаев рассказал, кому посвятил свой голАббосбек Файзуллаев рассказал, кому посвятил свой голСегодня, 12:01Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола на чемпионатах мира КсКсИ векаФайзуллаев стал самым низкорослым автором гола на чемпионатах мира КсКсИ векаСегодня, 11:53Президент назвал футболистов настоящими героями Узбекистана (видео)Президент назвал футболистов настоящими героями Узбекистана (видео)Сегодня, 11:44Марк Кукурелья объяснил, почему выбрал Реал Мадрид: звонок МоуриньюМарк Кукурелья объяснил, почему выбрал Реал Мадрид: звонок МоуриньюСегодня, 11:19Официально: Ибраима Конате перешел в «Реал Мадрид» в качестве свободного агентаОфициально: Ибраима Конате перешел в «Реал Мадрид» в качестве свободного агентаСегодня, 10:16Феруза Казакова одержала победу над немецкой соперницей на Кубке мира в КитаеФеруза Казакова одержала победу над немецкой соперницей на Кубке мира в КитаеСегодня, 10:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана