«Арсенал» и нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола: лондонцы лидируют в трансферной гонке

Лондонский «Арсенал» всерьез рассматривает кандидатуру вингера «Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколы для усиления линии атаки. Команда Микеля Артеты на данный момент является основным претендентом на этого французского футболиста. По сообщению издания Индепендент, «канониры» изучают возможности отправки официального предложения по игроку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

Брэдли Баркола не против связать свое будущее с английской Премьер-лигой. В то время как неопределенность вокруг его будущего в Париже растет, сам футболист заявил о готовности принять новые вызовы в своей карьере. Руководство «Арсенала» оценивает 23-летнего таланта как игрока, способного значительно усилить основной состав команды.

Конкуренция и стоимость трансфера

Хотя «Арсенал» и лидирует в гонке, клуб «Ливерпуль» также внимательно следит за ситуацией. Мерсисайдцы считают Барколу подходящим кандидатом в процессе перестройки своей линии атаки. Руководство «ПСЖ», однако, не намерено легко отпускать свою звезду и оценивает его примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов.

По имеющейся информации, желанию футболиста покинуть «ПСЖ» могло способствовать то, что он не был включен в стартовый состав в матче против «Арсенала» в финале Лиги чемпионов. Хотя парижане предпочитают сохранить игрока, они готовы к изменениям в составе, если до закрытия трансферного окна поступит достойное предложение.

Изменения в составе «Арсенала»

В случае осуществления этого трансфера Брэдли Баркола будет конкурировать на левом фланге «Арсенала» с такими футболистами, как Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард. Это расширит возможности ротации для Микеля Артеты и повысит атакующий потенциал команды. В то же время лондонский клуб не теряет интереса к звезде «Астон Виллы» Моргану Роджерсу.

«Арсенал» намерен продолжить свой успешный путь прошлого сезона и бороться за чемпионство. Ожидается, что присоединение такого быстрого и техничного футболиста, как Брэдли Баркола, еще больше обогатит тактические схемы команды. В настоящее время ожидается следующий этап переговоров между сторонами.