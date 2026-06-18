Сборная Бразилии ждет возвращения Неймара: Данило рассказал о его роли

Опытный защитник сборной Бразилии Данило подчеркнул, насколько важно возвращение главной звезды команды Неймара в строй. Отсутствие нападающего, который сейчас проходит процесс восстановления после травмы, заметно сказывается на атакующем потенциале «пентакампеонов». По сообщению Goal.com, в лагере Бразилии все надеются на скорейшее возвращение Неймара на поле. Об этом Goal.com сообщает .

После того как сборная Бразилии сыграла вничью 1:1 с Марокко на старте чемпионата мира, стало очевидно, что команде не хватает креатива в игре. Неймар еще не полностью готов из-за мышечной травмы голеностопа, полученной в составе «Сантоса», однако он уже присоединился к общим тренировкам группы. Несмотря на то, что товарищи по команде встретили его традиционным «огненным коридором», тренерский штаб не хочет рисковать.

Влияние Неймара на поле и давление на соперников

По мнению Данило, даже если Неймар не забивает гол, само его присутствие на поле сеет панику в защите противника. «Если у вас есть такой игрок, как Неймар, соперники начинают больше нервничать и просить помощи, чтобы остановить его. Когда его опекают двое, кто-то из наших игроков остается свободным. Это дает нам огромное преимущество», — говорит защитник.

В настоящее время сборная Бразилии готовится к следующему матчу против Гаити. Хотя Неймар начал тренировки с мячом, его участие в этой встрече остается под вопросом. Опасаясь рецидива травмы, врачи планируют возвращать нападающего в основной состав постепенно.

Ситуация в группе и ожидаемые матчи

После ничьей с Марокко Бразилия занимает третье место в группе К, что создает дополнительное давление на команду. Данило отметил, что опасно недооценивать будущего соперника, так как даже маленькие команды научились плотно обороняться. В качестве примера он привел сопротивление Кабо-Верде в матче против Испании.

«Мы должны подойти к игре тактически правильно, взять контроль в свои руки и одержать победу. Однако думать о разгроме было бы неуважением к сопернику. Мы должны выйти на поле и выложиться на полную ради результата», — добавил Данило. Бразильские болельщики верят, что возвращение Неймара принесет команде ту самую недостающую «магию».