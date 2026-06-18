«Милан» предлагает легенде «Боруссии Дортмунд» возглавить новый проект

·56·Спорт
«Милан» предлагает легенде «Боруссии Дортмунд» возглавить новый проект

Руководство итальянского клуба «Милан» нашло подходящего кандидата на пост спортивного директора для успешной реализации нового этапа развития команды. По сообщению издания Gazzetta делло Sport, «россонери» проявляют серьезный интерес к бывшему руководителю «Боруссии Дортмунд» Себастьяну Келю. Этот шаг рассматривается как важный этап в формировании состава, соответствующего тактическим взглядам недавно назначенного главного тренера Рубена Аморима. Об этом сообщает Goal.com.

После неудачного выступления в прошлом сезоне руководство «Милана» решило провести коренные реформы в спортивном управлении. Сначала велись переговоры с представителем «Айнтрахта Франкфурт» Маркусом Кроше, однако немецкий специалист предпочел остаться в Германии. Теперь владелец клуба Джерри Кардинале сосредоточил все свое внимание на Себастьяне Келе. Кель на протяжении многих лет накопил огромный опыт в поиске молодых талантов в Германии и их развитии до высокого уровня.

Трансферы и стратегические планы

Итальянский вариант может стать идеальным для Себастьяна Келя, так как его неожиданный переход в английскую Премьер-лигу не состоялся. По имеющейся информации, специалист посещал Лондон для переговоров с «Тоттенхэмом», однако стороны не смогли прийти к соглашению относительно будущего стратегического развития клуба. «Милан» же готов предоставить Келю полные полномочия для работы в тесном сотрудничестве с Рубеном Аморимом.

Одной из главных задач нового спортивного директора станет привлечение на «Сан-Сиро» футболистов, запрошенных Рубеном Аморимом. Португальский тренер хочет усилить команду звездами «Спортинга Лиссабон», которые ему хорошо знакомы. В частности, основными целями на трансферном рынке определены полузащитник Мортен Юльманд и атакующий игрок Франсиско Тринкао.

Очевидно, что борьба за Мортена Юльманда будет непростой, так как на игрока претендуют такие гранды, как «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Однако руководство «Милана» верит, что личные отношения Рубена Аморима с футболистом дадут преимущество в этой гонке. Франсиско Тринкао же благодаря своей тактической универсальности полностью соответствует инновационному стилю футбола, который продвигает Кардинале.

Руководство «Милана» также рассматривает запасные варианты. Если соглашение с Себастьяном Келем не будет достигнуто, клуб может обратиться к следующим специалистам:

  • Жозе Бото — представитель клуба «Фламенго», который работал вместе с Рубеном Аморимом в Лиссабоне;
  • Девин Озек — бывший специалист клуба «Фенербахче».

Эти назначения являются частью масштабного проекта «Милана» по возвращению своих позиций не только в итальянской Серии А, но и в Лиге чемпионов. Ожидается, что приход Себастьяна Келя выведет трансферную политику клуба на более профессиональный и эффективный уровень.

МиланРубен АморимСебастьян КельТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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