Густаво Пуэрта рассказал о своих целях в матче с Узбекистаном

·25·Спорт
Густаво Пуэрта рассказал о своих целях в матче с Узбекистаном

На полях Северной Америки продолжаются напряженные и бескомпромиссные групповые матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. После победы со счетом 3:1 над национальной сборной Узбекистана в рамках 1-го тура группы «К», талантливый полузащитник сборной Колумбии Густаво Пуэрта поделился своими впечатлениями от игры и достигнутого успеха.

Одаренный футболист, внесший достойный вклад в победу южноамериканцев в этом важном поединке, остановился на своих задачах на поле и командном духе.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с мыслями полузащитника Колумбии и текущей ситуацией в группе «К»:

Спортсмен и его статус

Заявление для пресс-службы ФИФА

Ситуация в группе «К» и календарь следующего тура

Густаво Пуэрта


(полузащитник Колумбии)

• Тренер потребовал быть агрессивным в обороне и переходить в атаку.


• Оформил свой первый ассист на чемпионате мира.

Колумбия: Единоличный лидер группы с 3 очками.


Следующий соперник: Демократическая Республика Конго.

«Думаю, я достойно выполнил поручение тренера»

В эксклюзивном интервью официальной пресс-службе ФИФА Густаво Пуэрта открыто рассказал о тактических указаниях главного тренера. Полузащитник отметил, что наставник требовал от него быть более решительным и агрессивным в оборонительной линии, и в то же время максимально быстро переходить в атаку при первой же удобной возможности.

«Считаю, что в этом сложном матче против Узбекистана я достойно выполнил возложенные на меня тактические задачи и смог помочь своей команде. На поле не только я, но и все мои партнеры проделали огромный объем работы и выложились на полную. Я очень счастлив, что в этом престижном чемпионате мира, который стал важным этапом в моей карьере, мне удалось сделать свою первую голевую передачу (ассист)», — с удовлетворением добавил колумбийский футболист.

Колумбия лидирует в группе, следующий соперник — ДР Конго

Стоит напомнить, что сборная Колумбии, обыгравшая в первом туре национальную сборную Узбекистана со счетом 3:1, заработала важные 3 очка и стала абсолютным и единственным лидером в группе «К».

Согласно расписанию турнира, во втором туре колумбийцы выйдут на поле против сборной Демократической Республики Конго. Представители Африки из ДР Конго в первом туре в матче против сильной сборной Португалии зафиксировали боевую ничью 1:1, показав, что они не будут легким соперником.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Замин:

Признание полузащитника соперника и ситуация в группе еще раз доказывают, что на чемпионате мира нет слабых команд. Хотя в первом туре была упущена возможность, впереди учеников Фабио Каннаваро ждет жизненно важная игра против Португалии. Раз конголезцы смогли отобрать очки у португальцев, значит, и наши «белые волки» справятся с этой задачей на высшем уровне! Мы продолжаем верить в наших представителей!

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Густаво ПуертаУзбекистанКолумбияФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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