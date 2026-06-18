Вячеслав Колосков высказался о дебюте сборной Узбекистана

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который принимают три крупнейшие страны Северной Америки — США, Канада и Мексика, открывает исторические возможности для миллионов наших соотечественников. Известно, что в рамках этого Мундиаля национальная сборная Узбекистана провела свой первый официальный матч в истории. В игре 1-го тура группы «K» наши представители встретились с сильным соперником из Южной Америки — сборной Колумбии, уступив со счетом 1:3.

После этого дебютного матча почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился своими мыслями о первой игре узбекских футболистов и их возможностях.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с мнением известного российского эксперта и календарем следующих игр нашей национальной сборной на чемпионате мира:

Эксперт и его статус Оценка игры сборной Следующие матчи и финал ЧМ • Вячеслав Колосков

(почетный президент РФС) • Дебют вышел немного неудачным, но организация игры неплохая.

• В команде наблюдаются хорошие возможности. • 23 июня: Португалия — Узбекистан

• 28 июня: ДР Конго — Узбекистан

• 19 июля: Финал турнира

«Организация игры была неплохой, возможности определенно есть»

Анализируя первые шаги нашей сборной на чемпионате мира, Вячеслав Колосков отметил, что сейчас не стоит излишне успокаиваться, но в то же время у команды есть потенциал. В интервью представителям СМИ эксперт сказал следующее:

«Если давать реальную оценку ситуации на данный момент, трудно сказать многое, так как дебютный матч оказался не таким удачным, как ожидалось. Футболисты проиграли сильному сопернику, пропустив три мяча. Поэтому сейчас нет повода для чрезмерной радости болельщиков. Конечно, в ходе матча у узбекистанцев были хорошие моменты, и организация игры на поле оставила неплохое впечатление. Но они еще не достигли того уровня, чтобы им вовсю кричать „виват“. Самое главное, что впереди их ждут еще две важные игры, и они наверняка будут бороться до конца».

Впереди два матча на выживание и исторический шанс

Стоит напомнить, что, несмотря на неудачный старт в первом туре группового этапа, шансы «белых волков» под руководством Фабио Каннаваро выйти в плей-офф еще не утрачены полностью. Наши представители проведут второй групповой матч в этом году 23 июня против сильной сборной Португалии, а решающая игра 3-го тура 28 июня состоится против команды Демократической Республики Конго.

Напомним, что этот самый престижный спортивный праздник планеты должен официально завершиться 19 июля определением сильнейшего победителя.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin: Слова опытного эксперта Вячеслава Колоскова имеют под собой основание — волнение первой игры сказало свое, но тактическая подготовка и дисциплина сборной на поле дают повод не терять надежды на будущие победы. Верим, что в матче против Португалии во главе с Криштиану Роналду во вторник наши ребята проявят настоящую волю и узбекскую решительность, достойно ответив критикам. Вперед, Узбекистан, соотечественники с тобой!

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