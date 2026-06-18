Вячеслав Ербес прокомментировал поражение Узбекистана от Колумбии

·2·Спорт
Вячеслав Ербес прокомментировал поражение Узбекистана от Колумбии

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года, который принимают поля Северной Америки, продолжается в жаркой и бескомпромиссной борьбе. Национальная сборная Узбекистана, дебютировавшая на этом престижном турнире, в первом туре вышла на поле против сборной Колумбии и уступила со счетом 1:3. Иностранные специалисты и известные эксперты также активно высказывают свои мнения по итогам этого исторического противостояния.

В частности, бывший игрок национальной сборной Казахстана Вячеслав Ербес в эксклюзивном интервью интернет-изданию «Sports.kz» подробно остановился на игре наших футболистов и причинах поражения.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете ознакомиться с заявлением бывшего казахстанского футболиста и календарем 2-го тура группы «K»:

Эксперт и его статус

Оценка матча Узбекистан — Колумбия (1:3)

Следующие матчи 2-го тура (23 июня)

Вячеслав Ербес


(бывший футболист сборной Казахстана)

• Узбекистан был вынужден действовать без мяча на протяжении почти всей игры.


• Фактор опыта на Мундиале играет очень важную роль.

• Португалия — Узбекистан



• Колумбия — ДР Конго

«Уровень игры на чемпионате мира совершенно иной»

Анализируя тактические моменты матча, Вячеслав Ербес особо подчеркнул, что преимущество было на стороне богатого международного опыта представителей Южной Америки:

«Если говорить откровенно, то на протяжении почти всей встречи национальная сборная Узбекистана была вынуждена обороняться и действовать без мяча. Это нужно понимать правильно, так как атмосфера чемпионата мира и уровень игры в нем имеют совершенно иные критерии. На такой большой сцене международный опыт имеет огромное значение. Сборная Колумбии не пропускала последние Мундиали, они несколько раз успешно выходили из группового этапа и пробивались в плей-офф. Поэтому зафиксированный на этот раз результат следует считать естественным для мира футбола. Южноамериканцы с начала и до конца матча держали соперника под сильным прессингом и давлением, и в итоге достигли своих целей, одержав победу».

Впереди второй тур: серьезное испытание с Португалией

Несмотря на неудачу в первом туре, основная борьба для наших представителей на турнире только начинается. Согласно официальному календарю соревнований, в рамках 2-го тура группы «K» национальная сборная Узбекистана 23 июня выходит на поле против одного из мировых грандов — сборной Португалии.

В другой паре группы сборная Колумбии, завоевавшая 3 очка в первом туре, в этот же день скрестит мечи с представителями Демократической Республики Конго.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Мнение казахстанского специалиста является объективной оценкой, которую наши футболисты получают от местных СМИ и экспертов. Действительно, дебютный матч на чемпионате мира стал для наших ребят большим уроком и огромной школой опыта. Первое волнение осталось позади, и теперь мы верим, что подопечные Фабио Каннаваро проявят свои лучшие качества в матче против Португалии 23 июня и подарят нашим болельщикам настоящий праздник. Вперед, Узбекистан!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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