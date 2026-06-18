Джуд Беллингем подает пример и вне поля: футболист попрощался с Кэролайн Уир

·3·Спорт
Джуд Беллингем подает пример и вне поля: футболист попрощался с Кэролайн Уир

Полузащитник «Реал Мадрида» Джуд Беллингем продолжает завоевывать уважение болельщиков и коллег не только своим мастерством на поле, но и человеческими качествами. Английская звезда в очередной раз доказал свое благородство, отправив неожиданный и трогательный подарок легенде женской команды Кэролайн Уир, покидающей клуб. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Игрок сборной Шотландии Кэролайн Уир попрощалась с командой в связи с окончанием контракта после четырех лет успешной карьеры в Мадриде. По информации Goal.com, Беллингем не оставил этот уход без внимания, отправив футболистке футболку со своим автографом и письмо с искренними пожеланиями.

В своем письме Беллингем пишет: «Кэролайн, я рад был с тобой познакомиться. Желаю тебе только удачи на следующем этапе. С бесконечной любовью и уважением!». Этот небольшой, но значимый жест вызвал большой интерес в социальных сетях и среди футбольного сообщества.

Признание легенды Мадрида

30-летняя Кэролайн Уир не скрывала своего удивления от этого подарка. По ее словам, она часто общалась с Джудом на базе клуба. «Мы несколько раз разговаривали с Джудом, всегда приятно беседовали о клубе и жизни в Мадриде. То, что он написал такое письмо — хотя я была бы рада и просто футболке с автографом — показывает, насколько он благородный человек», — рассказала футболистка в интервью изданию Guardian.

Уир оставила неизгладимый след в истории женской команды «Реал Мадрида». Она провела за «королевский клуб» 125 матчей, забив 63 гола и отдав 40 голевых передач. С этими показателями она стала одним из лучших бомбардиров в истории клуба. Хотя ей не удалось завоевать чемпионство Испании (в течение четырех сезонов команда занимала второе место после «Барселоны»), ее личная статистика впечатляет.

Новый вызов: путь в «Лион»

Теперь Кэролайн Уир продолжит свою карьеру во французском клубе «Лион». Она подписала трехлетний контракт с командой, которая является восьмикратным победителем Лиги чемпионов. Футболистка отметила, что хочет выйти на новый уровень в своей карьере и бороться за престижные трофеи.

«На данном этапе карьеры я хочу играть с сильнейшими футболистками и побеждать в Лиге чемпионов. «Лион» — это именно тот клуб, который может предоставить такую возможность», — добавила Уир. Хотя ее уход из Мадрида является большой потерей для команды, внимание таких звезд, как Беллингем, свидетельствует о высоком уровне сплоченности и взаимного уважения внутри клуба.

Реал МадридДжуд БеллингемКэролайн УирТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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