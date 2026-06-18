Криштиану Роналду и сборная Португалии: пришло ли время спасать легенду от самого себя?

·56·Спорт
Криштиану Роналду и сборная Португалии: пришло ли время спасать легенду от самого себя?

Первые шаги сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года вызвали волну неожиданной критики. Блеклый ничейный результат (1-1) в матче против ДР Конго заставил не только болельщиков, но и известных экспертов обратить внимание на проблемы вокруг Криштиану Роналду. Многие специалисты подчеркивают, что действия 41-летнего нападающего на поле негативно сказываются на общем темпе игры команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа в интервью изданию Касинолйзе заявил, что стремление Роналду гнаться за рекордами препятствует тактической гибкости команды. По мнению Саа, Криштиану нужно «спасать» от него самого, так как он все еще пытается конкурировать с такими молодыми звездами, как Лионель Месси и Эрлинг Холанд. Это снижает способность команды прессинговать на высоких скоростях.

Тактические проблемы и выбор тренера

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес в данный момент стоит перед сложным выбором. Тот факт, что в матче, прошедшем в Хьюстоне, он оставил своего капитана на поле до конца игры, вызвал множество вопросов. Критики обвиняют тренера в том, что он ставит личные отношения со звездой «Аль-Насра» выше интересов команды. Луи Саа, в свою очередь, подчеркнул, что оставить Роналду в запасе — это лучший способ сохранить его силы для стадии плей-офф.

Легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри также высказал свое резкое мнение по этой теме. Анализируя тактические ошибки по ходу игры, он указал на то, что расположение Роналду на поле мешает его партнерам по команде. В частности, был упомянут эпизод во втором тайме, когда Криштиану из-за своего голевого инстинкта перекрыл путь Бруну Фернандешу и свел на нет верный голевой момент.

«Те, кто сидит дома, поймите одно: команда должна забивать, а не вы», — подчеркнул Анри в своем анализе. По его мнению, индивидуальные рекорды не должны стоять выше командного успеха. Это воспринимается как предупреждение о том, что данная ситуация может нарушить баланс внутри сборной Португалии.

Тем не менее, нельзя отрицать, что физическая форма Роналду по-прежнему находится на высоком уровне. Он продолжает неустанно работать над собой, однако высокая энергия и постоянное движение, требуемые современным футболом, естественно создают трудности для 41-летнего игрока. Теперь то, какие изменения внесет Роберто Мартинес в состав в следующих матчах и как он определит роль Роналду, может решить судьбу турнира.

Криштиану РоналдуПортугалияЧемпионат мираРоберто МартинесФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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