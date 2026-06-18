Игорь Сергеев высказался после поражения от Колумбии

·46·Спорт
Игорь Сергеев высказался после поражения от Колумбии

Групповой этап чемпионата мира по футболю 2026 года на полях Северной Америки находится в центре внимания миллионов наших соотечественников. В рамках 1-го тура группы «К» национальная сборная Узбекистана вышла на поле против сильного представителя Южной Америки — сборной Колумбии, уступив со счетом 1:3.

Хотя удача в этом историческом дебютном матче была не на нашей стороне, наши футболисты смогли достойно противостоять сопернику до самого конца. После завершения встречи опытный нападающий национальной сборной Игорь Сергеев поделился своими впечатлениями от игры и упущенных возможностях.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с мыслями нашего опытного форварда и официальным положением в группе «К» после 1-го тура:

Футболист и его время на поле

Честные мысли о проигранном матче

Турнирная таблица группы «К» после 1-го тура

Игорь Сергеев


(вышел на замену на 90-й минуте вместо Элдора Шомуродова)

• Была возможность зафиксировать как минимум ничейный результат.


• Из-за собственных ошибок мы пропустили неприятные голы.


• Мы продолжим стремиться вперед и работать.

1. Колумбия — 3 очка


2. Португалия — 1 очко


3. ДР Конго — 1 очко


4. Узбекистан — 0 очков

«У нас была возможность зафиксировать как минимум ничью»

Перед завершением основного времени матча, на 90-й минуте, Игорь Сергеев, вышедший на замену капитану сборной Элдору Шомуродову, в интервью журналистам после игры сказал следующее:

«Нужно признать, такой результат очень расстроил всех нас. Колумбия действительно является очень сильной командой с огромным международным опытом. Тем не менее, в сегодняшнем матче у нас были достаточно благоприятные возможности, чтобы сохранить ничью и заработать очко. К сожалению, из-за своих ошибок мы пропустили неприятные и неожиданные голы. Возможно, причиной стало отсутствие международного опыта в таком престижном турнире, честно говоря, не знаю. Но в целом мы боролись очень достойно. Могу сказать, что первая игра вышла немного неудачной. Теперь мы будем двигаться только вперед и продолжим еще усерднее работать на тренировках».

Ситуация в группе «К» и два предстоящих испытания

По итогам первых туров ситуация в группе несколько осложнилась. Национальная сборная Узбекистана, пока не набравшая очков, занимает четвертое место по разнице мячей. Колумбия с 3 очками стала явным лидером, в то время как сборные Португалии и ДР Конго, сыгравшие между собой вничью, имеют по одному очку.

Однако радует то, что у наших представителей еще есть две возможности исправить ситуацию и получить путевку в плей-офф. В рамках группового этапа ЧМ-2026 «белые волки» под руководством Фабио Каннаваро проведут следующие матчи:

  1. 23 июня матч на выживание против одного из мировых грандов — сборной Португалии;

  2. 28 июня состоится решающая встреча против последнего соперника в группе — сборной ДР Конго.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Замин:

В словах Игоря Сергеева заключена правда — наши ребята не побоялись и сыграли в мужественный футбол против такой сильной сборной, как Колумбия. Сделав правильные выводы из своих ошибок, болельщики не сомневаются, что подопечные Фабио Каннаваро продемонстрируют свою истинную силу в матче против Португалии во вторник. Мы верим в тебя, Узбекистан!

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УзбекистанКолумбияИгорь СергеевПортугалияДР Конго
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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