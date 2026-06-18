Волкановски хочет скорого реванша между Гэтжи и Топурией

·63·Спорт
Волкановски хочет скорого реванша между Гэтжи и Топурией

В мире смешанных боевых искусств (ММА) продолжаются стремительные и неожиданные события. Обладатель пояса UFC в полулегком весе, знаменитый австралийский спортсмен Александр Волкановски поделился своими мыслями о недавно завершившемся сенсационном противостоянии. Он заявил, что между опытным американским бойцом Джастином Гэтжи и техничным представителем Испании Илией Топурией должен быть незамедлительно организован повторный бой (реванш).

В эксклюзивном интервью известному спортивному обозревателю и журналисту Ариэлю Хельвани Александр Волкановски подробно остановился на тактическом анализе боя и причинах поражения Топурии.

В следующей аналитической инфографике вы можете подробно ознакомиться с мнением действующего чемпиона и ситуацией в октагоне:

Эксперт и его статус

Основная тактика для Топурии в реванше

Результат и место первого боя

Александр Волкановски


(Чемпион UFC в полулегком весе)

• В бою ни в коем случае нельзя спешить.


• Необходимо удерживать комфортную для себя дистанцию.


• Нужно правильно расставлять тактические ловушки, как обычно.

Место: США, Белый дом (Вхите Хусе)


Результат: Илия отказался продолжать бой после 4-го раунда.


Победитель: Джастин Гэтжи.

«Чрезмерная агрессия привела к поражению»

Волкановски раскрыл главную ошибку, которую Топурия допустил в первом бою, и дал свои советы по действиям в реванше:

«Если Илия в предстоящем реванше не допустит никакой спешки, будет стабильно работать на более удобной для себя дистанции и правильно расставит свои традиционные тактические ловушки в октагоне, то в итоге сможет найти решающий удар, который победит соперника. На мой взгляд, именно чрезмерная агрессивность и эмоциональность в первом бою против Джастина Гэтжи стали основной причиной того, что Топурия упустил возможность», — отметил австралийский чемпион.

Как завершилось сенсационное противостояние в Белом доме?

Стоит напомнить, что первый яростный бой между Илией Топурией и Джастином Гэтжи прошел в Белом доме, который считается символом США. После завершения 4-го раунда этого крайне бескомпромиссного и тяжелого поединка испанский боец сообщил, что не может продолжать бой из-за состояния здоровья или физического состояния. В результате победа была присуждена представителю хозяев, опасному американскому бойцу Джастину Гэтжи.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Замин:

Поражение Илии Топурии стало неожиданностью для мира ММА, однако мысли такого опытного чемпиона, как Александр Волкановски, о реванше свидетельствуют о том, что в этой весовой категории мы скоро станем свидетелями еще одного великого боя. Если Топурия правильно сделает выводы из своих ошибок, то во втором бою октагон неизбежно превратится для Гэтжи в настоящий ад. Мы продолжаем следить за самыми интересными событиями в этом весе!

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Александр ВолкановскиДжастин ГейтжиИлия ТопурияUFCАриэль Хелвани
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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