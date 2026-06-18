Поступок футболистов сборной на «Ацтека» стал примером для всех

Групповой этап чемпионата мира 2026 года на полях Северной Америки вступает в свою самую жаркую фазу. После завершения исторического противостояния (1:3) с Колумбией в 1-м туре группы «К», члены национальной сборной Узбекистана успели завоевать симпатии всего мира не только своей стремительной игрой на поле, но и высокой культурой и человеческими качествами за его пределами.

Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), после окончания матча наши представители привели в идеальный порядок выделенную им раздевалку, выразив тем самым безграничное уважение к принимающей стороне.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с тем культурным следом, который оставила наша сборная, а также с полной голевой статистикой встречи:

Культурный жест национальной сборной Голы матча Узбекистан — Колумбия (1:3) Следующие матчи группового этапа • Чистота в помещении: Раздевалка была убрана до идеального состояния. • 40-я мин: Даниэль Муньос (0:1)

• 60-я мин: Аббосбек Файзуллаев (1:1) • 23 июня: Португалия — Узбекистан • Слова благодарности: Оставлена благодарность на испанском и узбекском языках. • 65-я мин: Луис Диас (1:2)

• 90+ мин: Хамильтон Квампас (1:3) • 28 июня: ДР Конго — Узбекистан

«Большое спасибо, Мексика!»: Благодарность на тактической доске

После игры члены нашей национальной сборной полностью убрали комнату и оставили искренние слова на испанском и узбекском языках на специальной доске, предназначенной для тактических указаний тренеров:

«Большое спасибо, Мексика! Желаем удачи на чемпионате мира. Спасибо»

Кроме того, в официальном заявлении Ассоциации футбола Узбекистана было отмечено особое почтение наших представителей к легендарному и всемирно известному стадиону «Ацтека» в Мехико: «Выражаем благодарность прекрасному государству Мексика и легендарной арене „Ацтека“ за то, что они стали хозяевами нашего первого официального матча на финальном этапе чемпионатов мира». Этот благородный жест вызвал высокую оценку местных болельщиков и организаторов.

Хронология дебютного матча и забитые голы

Стоит напомнить, что этот матч, прошедший в среду, вошел в летописи как первый в истории чемпионата мира матч национальной сборной Узбекистана. В игре, которая прошла в Мехико, «белые волки» под руководством Фабио Каннаваро уступили сильной сборной Колумбии со счетом 1:3.

Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник Колумбии Даниэль Муньос после голевой передачи Луиса Диаса. Во втором тайме наши представители оказали сильное давление, и на 60-й минуте наш талантливый полузащитник Аббосбек Файзуллаев забил исторический гол, восстановив равновесие (1:1). Однако вскоре, на 65-й минуте, Луис Диас после паса Густаво Пуэрты снова вывел южноамериканцев вперед. А перед завершением основного времени матча Хамильтон Квампас реализовал передачу Хуана Эрнандеса, установив окончательный счет встречи.

Испытания впереди: Следующие остановки

Несмотря на поражение, наши соотечественники продолжают участие в чемпионате мира в приподнятом настроении. Наши представители проведут следующие игры в группе «К» против одного из грандов мирового футбола — Португалии, а также серьезного представителя африканского континента — сборной Демократической Республики Конго, борясь до конца за выход в плей-офф.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Замин: Футбол — это не только 90 минут игры на зеленом поле. Столь высокая культура, проявленная членами нашей сборной на стадионе «Ацтека», еще раз продемонстрировала всему миру, насколько благородным и гостеприимным является узбекский народ. Результат на поле может быть временным, но такое прекрасное впечатление останется навсегда. Теперь мы ждем от подопечных Фабио Каннаваро столь же красивой и победной игры в предстоящем матче против Португалии. Вперед, Узбекистан!

Следите за самыми жаркими репортажами с чемпионата мира, последними эксклюзивными новостями из лагеря нашей сборной и дневником Мундиаля всегда на страницах Замин!