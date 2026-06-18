Полузащитник ДР Конго: «Криштиану Роналду больше не так опасен, как раньше»

·29·Спорт
Полузащитник ДР Конго: «Криштиану Роналду больше не так опасен, как раньше»

В дебютном матче чемпионата мира-2026 сборная Португалии неожиданно сыграла вничью 1:1 со сборной Демократической Республики Конго. После этой встречи представитель африканцев Нгалайель Мукау высказался резко о капитане соперников Криштиану Роналду. По его словам, 41-летний нападающий больше не представляет такой угрозы, чтобы защитники были вынуждены разрабатывать против него отдельный план. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Полузащитник клуба «Лилль» и сборной ДР Конго Мукау в послематчевом интервью отрицал, что для сдерживания пятикратного обладателя «Золотого мяча» проводилась специальная подготовка. По информации Goal.com, 21-летний футболист отметил, что возраст Роналду оказал заметное влияние на его физическое состояние. «Честно говоря, у нас не было специального плана против него, потому что мы знали, что он уже не на том уровне, что прежде. Он все еще один из лучших в истории, но возраст берет свое — теперь он не может выполнять такой же объем работы на поле, как раньше», — сказал Мукау.

Статистика работает против Роналду

В матче, прошедшем в Хьюстоне, Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом, когда-либо выходившим в стартовом составе на чемпионатах мира. Однако его эффективность в игре была довольно низкой. За 90 минут он коснулся мяча всего 25 раз — это его худший показатель в матчах на крупных турнирах, где он провел всю игру.

Кроме того, продолжается безголевая серия легенды Португалии. Он не смог забить в последних 10 матчах в рамках чемпионатов мира и чемпионатов Европы. За это время Роналду нанес в общей сложности 33 удара, но ни один из них не завершился голом. Организованная защита ДР Конго сумела полностью нейтрализовать опытного нападающего.

Как Роберто Мартинес ответил на критику?

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после матча встал на защиту своего капитана. Специалист подчеркнул, что в ситуации, когда нужен гол, убирать с поля лучшего бомбардира мира было бы бессмысленно. По мнению Мартинеса, присутствие Роналду на поле играет важную роль в отвлечении защитников соперника и создании свободных зон для других игроков.

«Очень важно, чтобы такой опытный футболист, как Криштиану, находился в штрафной площади. Он стягивает на себя защитников, что дает нам дополнительные возможности. Когда вы ищете гол, Роналду должен быть в составе», — объяснил тренер. Тем не менее, старт Португалии на турнире вызвал множество вопросов у болельщиков и экспертов.

Эта ничья может несколько осложнить положение Португалии в групповом этапе. Теперь команде придется думать о том, как повысить эффективность Роналду в следующих играх или применить новые подходы в линии атаки. Для ДР Конго же этот результат оценивается как исторический успех.

Криштиану РоналдуПортугалияЧМ-2026ФутболРоберто Мартинес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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