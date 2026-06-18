Неймар пропустит матч сборной Бразилии против Гаити

·3·Спорт
Неймар пропустит матч сборной Бразилии против Гаити

Лидер и лучший бомбардир всех времен сборной Бразилии Неймар не примет участия в матче против Гаити в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года. Согласно официальному заявлению Бразильской конфедерации футбола (CBF), нападающий не отправится вместе с командой в Филадельфию. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В настоящее время 34-летний звездный футболист проходит финальный этап восстановления после травмы. Чтобы не подвергать здоровье игрока риску, врачи и тренерский штаб решили отделить его от основной группы и назначить индивидуальный план тренировок. По информации Goal.com, Неймар останется на базе в Нью-Джерси, чтобы оптимизировать свою физическую форму.

Процесс восстановления и план тренеров

Изначально главный тренер Карло Анчелотти планировал, что Неймар будет находиться с командой и участвовать в поездках. Это считалось необходимым для сохранения командного духа и постепенной адаптации футболиста к общим тренировкам. Однако медицинский департамент пришел к выводу, что продолжение восстановления в стационарных условиях с использованием специального оборудования будет более эффективным.

Во вторник Неймар выполнил короткие упражнения на поле, а в среду принял участие в тренировках на газоне. Несмотря на это, нагрузки, которые он получает, строго контролируются и значительно ниже, чем у остальных игроков. Представители CBF подчеркивают, что безопасность футболиста и его готовность к решающим стадиям турнира являются приоритетными задачами.

Следующие матчи и перспективы

После игры с Гаити сборная Бразилии проведет последний групповой матч против Шотландии 24 июня. Появление Неймара на поле в этой встрече также остается под большим вопросом. Карло Анчелотти придерживается осторожной тактики, стремясь полностью восстановить нападающего к этапу плей-офф.

Если реакция футболиста на технические и тактические тренировки будет положительной, он может провести несколько минут на поле в последнем матче группового этапа. В противном случае велика вероятность, что болельщики Бразилии увидят своего кумира только начиная с четвертьфинала. Пока команда постарается одержать победу в матче против Гаити без Неймара и досрочно решить вопрос о выходе в следующий раунд.

НеймарБразилияЧемпионат мираКарло АнчелоттиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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