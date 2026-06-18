Дитмар Хаманн о Гарри Кейне: немецкий эксперт подверг нападающего резкой критике

Несмотря на то, что капитан сборной Англии Гарри Кейн забил два гола в ворота Хорватии на старте чемпионата мира, известный эксперт Дитмар Хаманн выразил сомнение в том, что форвард сможет сыграть решающую роль в матчах высокого уровня. Бывший полузащитник сборной Германии и клуба «Ливерпуль» отмечает, что Кейну всё еще предстоит проявить себя в играх против элитных соперников. Об этом сообщает Goal.com сообщение передает издание.

После победы со счетом 4:2 в групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Северной Америке, Хаманн в интервью телеканалу РТЭ Sport недооценил возможности 32-летнего нападающего. По его мнению, Гарри Кейн привык забивать менее сильным командам в групповых матчах, однако его способность вести команду вперед в решающие моменты плей-офф остается под вопросом.

«Он забивает много голов в групповых стадиях — в ворота Туниса, Панамы или Колумбии. Но он капитан команды и обязан забивать в плей-офф. Я хочу видеть, на что он способен против таких грандов, как Франция или Бразилия. Пока я не уверен, что он соответствует этому уровню», — подчеркнул Хаманн, согласно данным Goal.com.

Скорость и тактические ограничения

Хаманн остановился не только на статистике, но и на тактических аспектах игры нападающего. По его словам, сборная Англии под руководством Томаса Тухеля в плей-офф может столкнуться с проблемами в матчах, основанных на контратаках, из-за низкой скорости Кейна.

«Его завершающий удар может быть лучшим в мире, но в современном футболе, особенно на поздних стадиях турнира, скорость крайне важна. А Кейн этим качеством не обладает. В составе «Баварии» любой центральный нападающий будет забивать, потому что они в любом случае становятся чемпионами. В этом турнире я бы предпочел других форвардов вместо Кейна», — заявил бывший немецкий футболист.

Несмотря на это, Гарри Кейн продемонстрировал свое мастерство в матче против Хорватии. Сначала он успешно реализовал пенальти, а затем нанес точный удар головой, внеся большой вклад в победу своей команды. Этими голами он довел число своих мячей на чемпионатах мира до 10, обновив рекорд легендарного Гари Линекера.

В настоящее время Кейн идет в гонке бомбардиров наравне с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Опережает их только Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против Алжира. Английские болельщики надеются, что эти результаты Кейна заставят таких критиков, как Хаманн, изменить свое мнение.