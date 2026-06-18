Канзас-Сити в кольце аргентинских болельщиков: настоящее паломничество ради Лионеля Месси

Накануне крупного футбольного турнира, который принимает Соединенный Штаты, город Канзас-Сити заполнили тысячи преданных болельщиков сборной Аргентины. Приехавшие поддержать Лионеля Месси и его одноклубников фанаты превратили город в настоящий праздник, устроив масштабный «бандеразо» (шествие с флагами) и круглосуточные празднования. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания Goal.com, болельщики из Аргентины не проявляют интереса даже к местной культуре и видам спорта. Например, один из лидеров группы фанатов на предложение посетить матч местной бейсбольной команды ответил: «Бейсбол? Зачем он мне нужен? У меня есть футбол!». Эта ситуация в очередной раз доказывает, насколько высока преданность аргентинцев своей национальной команде.

Фактор Лионеля Месси и дороговизна билетов

Основная причина такого наплыва болельщиков — Лионель Месси . Поскольку для многих это может стать последним крупным турниром чемпиона мира, фанаты готовы на любые расходы. Несмотря на то, что цены на билеты на матчи на стадионе в Канзас-Сити (Арровхеад Стадиум) взлетели до нескольких тысяч долларов, это не останавливает поклонников.

Даже те, кто не смог купить билет, стекаются в город, чтобы просто быть рядом с любимой командой, создавая особую атмосферу с барабанами и флагами. Каждый шаг сборной Аргентины воспринимается болельщиками как священный ритуал, что еще больше повышает общий престиж турнира.

Не Майами, а Канзас-Сити в центре внимания

Обычно, когда в США говорят о футболе и Лионеле Месси, многим на ум приходит Майами. Однако на этот раз Канзас-Сити, расположенный в самом сердце Америки, превратился в настоящий эпицентр футбола. Гимны и песни Аргентины, звучащие на улицах города, стали неожиданностью даже для местных жителей.

Для болельщиков это не просто спортивное соревнование, а смысл жизни. Учитывая, что Лионель Месси вряд ли выйдет на поле в 2030 году в возрасте 42 лет, каждая минута этого турнира для фанатов дороже золота. «Ла Албикелесте» (сборная Аргентины) будет защищать свой титул под таким колоссальным давлением и бесконечной любовью.