«Барселона» проведет товарищеский матч в Англии против команды Тома Брэди

Испанский клуб «Барселона» в рамках подготовки к новому сезону проведет престижный товарищеский матч против английского «Бирмингем Сити». По сообщению Goal.com, эта встреча станет большим событием для представителя низшего дивизиона английского чемпионата, так как в руководстве клуба занимает пост легендарный американский футболист Том Брэди. Об этом Goal.com сообщает .

Команда каталонцев под руководством Ханси Флика планирует провести двухнедельный учебно-тренировочный сбор вблизи города Бертон-апон-Трент перед сезоном 2026-27. Матч на стадионе «Сент-Эндрюс» в Бирмингеме станет для немецкого специалиста отличной возможностью протестировать тактические схемы и проверить физическое состояние игроков.

Большой шанс для молодых талантов

Поскольку летний подготовительный процесс совпадает с чемпионатом мира 2026 года, ожидается, что ряд ведущих звезд «Барселоны» будут находиться на отдыхе. Это создаст условия для молодых и резервных футболистов проявить себя перед Ханси Фликом. Тем не менее, эксперты не исключают вероятность участия в этой поездке такой молодой звезды, как Ламин Ямаль.

Совладелец и председатель консультативного совета «Бирмингем Сити», легенда NFL Том Брэди, отреагировал на эту новость в социальных сетях. Семикратный победитель Супербоула на своей официальной странице поприветствовал каталонцев словами: «Добро пожаловать в Бирмингем». С тех пор как Брэди инвестировал в клуб, команда привлекает к своим играм мировых звезд, таких как Дэвид Бекхэм.

Серьезное испытание для «Бирмингем Сити»

Для главного тренера «Бирмингем Сити» Криса Дэвиса эта игра послужит своего рода барометром уровня развития команды. В сезоне 2024-25 команда набрала 111 очков в Первой лиге и с рекордным результатом вернулась в Чемпионшип. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место, показав лучший результат за последние десять лет.

Руководство клуба и инвестиционный фонд Книгхтеад Капитал Манагемент стремятся вывести команду в высший дивизион. Матч против такого гранда, как «Барселона», поможет не только повысить опыт футболистов, но и поднять международный престиж клуба. Болельщики с нетерпением ждут этого зрелищного матча.