В то время как внимание всего мира приковано к разгару чемпионата мира 2026 года, из-за океана продолжают приходить очень приятные и исторические новости для футбольных болельщиков нашей страны. Руководители спортивной делегации Узбекистана, прибывшие в Мексику с целью оказать моральную поддержку национальной сборной на великом Мундиале непосредственно со стадиона, провели официальную встречу с самым влиятельным лицом в мире международного футбола — президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Эта престижная и искренняя беседа состоялась на легендарном стадионе «Ацтека», который стал одним из символов футбольного мира. В ходе беседы глава мирового футбола принял представителей нашей страны с особым почтением.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с деталями этой встречи высокого уровня, прошедшей за океаном, её участниками и основными темами переговоров:

Место и адрес встречи Участники со стороны Узбекистана Основные темы, отмеченные в ходе переговоров • Мексика, город Мехико

• Легендарная «Ацтека» спортивная арена, ВИП-ложа. • Министерство спорта

• Национальный олимпийский комитет (НОК)

• Национальный паралимпийский комитет

• Руководство Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ). • Джанни Инфантино поздравил Узбекистан с историческим дебютом.

• Было признано, что матч с Колумбией ознаменовал начало новой эры в нашем национальном футболе.

Высокое признание и поздравления от Джанни Инфантино

В ходе встречи глава ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил исторический первый шаг национальной сборной Узбекистана в самом крупном футбольном формате на планете. Он отметил, что следит за темпами роста узбекского футбола в последние годы, и пожелал нашим футболистам огромных побед в следующих ответственных матчах группового этапа.

В свою очередь, руководители спортивной системы нашей страны выразили глубокую благодарность президенту ФИФА за постоянное внимание, высокое доверие и безграничную поддержку, оказываемые Узбекистану международной футбольной организацией. В ходе беседы было единогласно подчеркнуто, что, независимо от результата напряженного матча против сборной Колумбии, эта игра стала важным событием, открывшим новую страницу и этап огромного подъема в летописи спорта нашей страны.

Почтение и памятные подарки Рамону Хесурону

Эти исторические встречи в Мексике не ограничились только главой ФИФА. Члены делегации Узбекистана также встретились с президентом Федерации футбола Колумбии и влиятельным членом Совета ФИФА Рамоном Хесуроном.

Наши представители искренне поздравили колумбийских коллег с одержанной первой победой и выразили им свое глубокое уважение. В завершение встречи Рамону Хесурону были торжественно вручены специальные памятные подарки от узбекской стороны как символ национальных традиций и гостеприимства узбекского народа.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Замин: Хотя наша национальная сборная уступила сборной Колумбии со счетом 1:3 в первом туре группового этапа ЧМ-2026, содержательная игра, продемонстрированная на поле, привлекла внимание международных экспертов. В частности, гол, забитый нашей молодой звездой Аббосбеком Файзуллаевым в ворота соперника, был зафиксирован как самый первый исторический гол нашей страны в истории чемпионатов мира. Такие встречи спортивного руководства на высоком международном уровне четко свидетельствуют о том, что престиж узбекского футбола в мире неуклонно растет. Желаем нашим представителям только побед в следующих играх!

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