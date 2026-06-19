Инфантино поздравил Узбекистан с историческим дебютом на чемпионате мира

·1·Спорт
Инфантино поздравил Узбекистан с историческим дебютом на чемпионате мира

Групповые этапы чемпионата мира по футболу 2026 года на полях Северной Америки находятся в центре внимания всего мира. Историческое участие нашей национальной сборной в этом престижном турнире высоко оценивается не только соотечественниками, но и международным футбольным сообществом. В частности, ведущие мировые СМИ, освещающие события мундиаля в режиме реального времени, опубликовали искреннее и историческое поздравление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в адрес узбекского футбола.

Глава мирового футбола на своей официальной странице в социальных сетях с особым почтением отметил первые шаги национальной сборной Узбекистана на крупнейшем футбольном форуме планеты.

Джанни Инфантино, остановившись на дебютном матче нашей сборной в своем официальном аккаунте в Instagram, оставил следующие теплые и вдохновляющие слова:

«Каждый чемпионат мира создает свои новые и неповторимые истории. И вот теперь на земле Мексики Узбекистан начал писать великую страницу своей футбольной истории. Это незабываемый момент, о котором на протяжении поколений мечтали и которого с нетерпением ждали миллионы людей в вашей стране. Мужественный выход на поле против такой сильной команды, как Колумбия, на открытии престижного Мундиаля, а также забитый первый официальный гол Узбекистана в истории финальных стадий чемпионатов мира — всё это общая победа каждого самоотверженного футболиста, талантливого тренера и всех болельщиков, которые искренне верили в наступление этого дня. Наслаждайтесь каждым мгновением и каждой секундой этого исторического путешествия».

Стоит напомнить, что национальная сборная Узбекистана провела свой первый в истории матч на чемпионате мира в прекрасном государстве Мексика. Первый матч группы «K», прошедший на легендарном и величественном стадионе «Ацтека» в Мехико, который считается настоящим храмом мирового футбола, завершился поражением «белых волков» под руководством Фабио Каннаваро со счетом 1:3. Несмотря на это, бесстрашный и содержательный футбол, продемонстрированный нашими представителями, заслужил высокую оценку руководства ФИФА.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Это высокое признание и искренние слова президента ФИФА Джанни Инфантино ясно свидетельствуют о том, что Узбекистан занимает свое место на мировой футбольной карте. Поражение в первом матче ни в коем случае не сломит наших парней; напротив, такая поддержка на международном уровне придаст им дополнительную силу и мощную мотивацию в предстоящих жизненно важных матчах против сборных Португалии и ДР Конго. История продолжает писаться, и мы верим в наших ребят до конца!

Следите за самыми горячими эксклюзивными новостями с полей чемпионата мира в Мексике и США, заявлениями руководителей ФИФА и дневником нашей сборной на страницах Zamin!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Должен ли Криштиану Роналду покинуть сборную Португалии? Резкое мнение БоатенгаДолжен ли Криштиану Роналду покинуть сборную Португалии? Резкое мнение БоатенгаСегодня, 19:13Джуд Беллингем ответил на критику: звезда «Реал Мадрида» признал свои ошибкиДжуд Беллингем ответил на критику: звезда «Реал Мадрида» признал свои ошибкиВчера, 18:52Хусанов подарил футболку с автографом оператору, которого случайно сбилХусанов подарил футболку с автографом оператору, которого случайно сбилВчера, 18:48Спортивные официальные лица Узбекистана встретились с Джанни Инфантино в МексикеСпортивные официальные лица Узбекистана встретились с Джанни Инфантино в МексикеВчера, 18:43Трудные времена в семье Лионеля Месси: футболист сделал заявление о здоровье отцаТрудные времена в семье Лионеля Месси: футболист сделал заявление о здоровье отцаВчера, 18:10Сборные Чехии и ЮАР сыграли в драматическую ничьюСборные Чехии и ЮАР сыграли в драматическую ничьюВчера, 18:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана