Инфантино поздравил Узбекистан с историческим дебютом на чемпионате мира

Групповые этапы чемпионата мира по футболу 2026 года на полях Северной Америки находятся в центре внимания всего мира. Историческое участие нашей национальной сборной в этом престижном турнире высоко оценивается не только соотечественниками, но и международным футбольным сообществом. В частности, ведущие мировые СМИ, освещающие события мундиаля в режиме реального времени, опубликовали искреннее и историческое поздравление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в адрес узбекского футбола.

Глава мирового футбола на своей официальной странице в социальных сетях с особым почтением отметил первые шаги национальной сборной Узбекистана на крупнейшем футбольном форуме планеты.

Джанни Инфантино, остановившись на дебютном матче нашей сборной в своем официальном аккаунте в Instagram, оставил следующие теплые и вдохновляющие слова:

«Каждый чемпионат мира создает свои новые и неповторимые истории. И вот теперь на земле Мексики Узбекистан начал писать великую страницу своей футбольной истории. Это незабываемый момент, о котором на протяжении поколений мечтали и которого с нетерпением ждали миллионы людей в вашей стране. Мужественный выход на поле против такой сильной команды, как Колумбия, на открытии престижного Мундиаля, а также забитый первый официальный гол Узбекистана в истории финальных стадий чемпионатов мира — всё это общая победа каждого самоотверженного футболиста, талантливого тренера и всех болельщиков, которые искренне верили в наступление этого дня. Наслаждайтесь каждым мгновением и каждой секундой этого исторического путешествия».

Стоит напомнить, что национальная сборная Узбекистана провела свой первый в истории матч на чемпионате мира в прекрасном государстве Мексика. Первый матч группы «K», прошедший на легендарном и величественном стадионе «Ацтека» в Мехико, который считается настоящим храмом мирового футбола, завершился поражением «белых волков» под руководством Фабио Каннаваро со счетом 1:3. Несмотря на это, бесстрашный и содержательный футбол, продемонстрированный нашими представителями, заслужил высокую оценку руководства ФИФА.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin: Это высокое признание и искренние слова президента ФИФА Джанни Инфантино ясно свидетельствуют о том, что Узбекистан занимает свое место на мировой футбольной карте. Поражение в первом матче ни в коем случае не сломит наших парней; напротив, такая поддержка на международном уровне придаст им дополнительную силу и мощную мотивацию в предстоящих жизненно важных матчах против сборных Португалии и ДР Конго. История продолжает писаться, и мы верим в наших ребят до конца!

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