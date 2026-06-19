Ливерпуль объявил о трансфере звезды сборной Испании Виктора Муньоса

·1·Спорт
Ливерпуль объявил о трансфере звезды сборной Испании Виктора Муньоса

Английский клуб «Ливерпуль» совершил очередной громкий шаг в летнее трансферное окно. «Мерсисайдцы» официально подтвердили подписание контракта с нападающим сборной Испании и клуба «Осасуна» Виктором Муньосом. Этот трансфер имеет большое значение в контексте конкуренции в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания Goal.com, «Ливерпуль» полностью выплатил сумму отступных, прописанную в контракте футболиста, которая составляет 34 миллиона фунтов стерлингов (примерно 45 миллионов долларов). Этот шаг позволил клубу оперативно завершить трансфер, не вступая в переговоры с другими претендентами. 22-летний вингер, который в настоящее время выступает за сборную Испании на чемпионате мира, прошел медицинское обследование в расположении национальной команды в штате Теннесси, США.

Конкуренция с «Ньюкаслом» и быстрое соглашение

В борьбе за Виктора Муньоса активно участвовал и «Ньюкасл». «Сороки» планировали заменить им Энтони Гордона после его продажи в «Барселону». Однако готовность руководства «Ливерпуля» выплатить сумму отступных единовременно, а не частями, сорвала планы «Ньюкасла».

Муньос стал первым крупным приобретением эпохи нового главного тренера «Ливерпуля» Андони Ираолы. Сообщается, что тренер ценит тактическую гибкость и высокую работоспособность молодого испанца, полагая, что он идеально впишется в интенсивный стиль игры на «Энфилде». Футболист присоединится к команде после оформления международного трансферного сертификата и рабочей визы.

В прошлом сезоне Виктор Муньос провел за «Осасуну» 34 матча, забив 7 голов и отдав 5 голевых передач. Его техническое мастерство закономерно, так как футболист в свое время обучался в академиях как «Барселоны», так и «Реал Мадрида». Дебют за сборную Испании он отметил в марте этого года, забив гол в ворота Сербии.

Данный трансфер демонстрирует серьезное намерение «Ливерпуля» омолодить и усилить линию атаки перед новым сезоном. Ожидается, что скорость и техника Муньоса на левом фланге значительно повысят атакующий потенциал команды.

ЛиверпульТрансферВиктор МуньосПремьер-лигаОсасуна
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Инфантино поздравил Узбекистан с историческим дебютом на чемпионате мираИнфантино поздравил Узбекистан с историческим дебютом на чемпионате мираСегодня, 19:36Должен ли Криштиану Роналду покинуть сборную Португалии? Резкое мнение БоатенгаДолжен ли Криштиану Роналду покинуть сборную Португалии? Резкое мнение БоатенгаСегодня, 19:13Джуд Беллингем ответил на критику: звезда «Реал Мадрида» признал свои ошибкиДжуд Беллингем ответил на критику: звезда «Реал Мадрида» признал свои ошибкиВчера, 18:52Хусанов подарил футболку с автографом оператору, которого случайно сбилХусанов подарил футболку с автографом оператору, которого случайно сбилВчера, 18:48Спортивные официальные лица Узбекистана встретились с Джанни Инфантино в МексикеСпортивные официальные лица Узбекистана встретились с Джанни Инфантино в МексикеВчера, 18:43Трудные времена в семье Лионеля Месси: футболист сделал заявление о здоровье отцаТрудные времена в семье Лионеля Месси: футболист сделал заявление о здоровье отцаВчера, 18:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана