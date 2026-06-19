Ливерпуль объявил о трансфере звезды сборной Испании Виктора Муньоса

Английский клуб «Ливерпуль» совершил очередной громкий шаг в летнее трансферное окно. «Мерсисайдцы» официально подтвердили подписание контракта с нападающим сборной Испании и клуба «Осасуна» Виктором Муньосом. Этот трансфер имеет большое значение в контексте конкуренции в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания Goal.com, «Ливерпуль» полностью выплатил сумму отступных, прописанную в контракте футболиста, которая составляет 34 миллиона фунтов стерлингов (примерно 45 миллионов долларов). Этот шаг позволил клубу оперативно завершить трансфер, не вступая в переговоры с другими претендентами. 22-летний вингер, который в настоящее время выступает за сборную Испании на чемпионате мира, прошел медицинское обследование в расположении национальной команды в штате Теннесси, США.

Конкуренция с «Ньюкаслом» и быстрое соглашение

В борьбе за Виктора Муньоса активно участвовал и «Ньюкасл». «Сороки» планировали заменить им Энтони Гордона после его продажи в «Барселону». Однако готовность руководства «Ливерпуля» выплатить сумму отступных единовременно, а не частями, сорвала планы «Ньюкасла».

Муньос стал первым крупным приобретением эпохи нового главного тренера «Ливерпуля» Андони Ираолы. Сообщается, что тренер ценит тактическую гибкость и высокую работоспособность молодого испанца, полагая, что он идеально впишется в интенсивный стиль игры на «Энфилде». Футболист присоединится к команде после оформления международного трансферного сертификата и рабочей визы.

В прошлом сезоне Виктор Муньос провел за «Осасуну» 34 матча, забив 7 голов и отдав 5 голевых передач. Его техническое мастерство закономерно, так как футболист в свое время обучался в академиях как «Барселоны», так и «Реал Мадрида». Дебют за сборную Испании он отметил в марте этого года, забив гол в ворота Сербии.

Данный трансфер демонстрирует серьезное намерение «Ливерпуля» омолодить и усилить линию атаки перед новым сезоном. Ожидается, что скорость и техника Муньоса на левом фланге значительно повысят атакующий потенциал команды.