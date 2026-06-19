Ливерпуль предложил 100 миллионов евро за звезду РБ Лейпциг Яном Диоманде

Один из гигантов английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», готовится произвести настоящий фурор на трансферном рынке. «Мерсисайдцы» направили официальное предложение в размере 100 миллионов евро по молодому талантливому нападающему «РБ Лейпциг» Яну Диоманде. Если этот трансфер состоится, он может стать одной из самых дорогих покупок в истории клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно данным Sky Sports, предложенный «Ливерпулем» пакет включает 90 миллионов евро гарантированной оплаты и еще 10 миллионов евро в виде бонусов. Английский клуб стремится обойти «Пари Сен-Жермен» в борьбе за 19-летнего футболиста, который считается одним из самых перспективных молодых нападающих Европы.

Однако, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «РБ Лейпциг» официально отклонило это первоначальное предложение «мерсисайдцев». Немецкий клуб намерен сохранить свою звезду и, как ожидается, потребует не менее 120 миллионов евро за его отпуск.

Конкуренция в трансферной гонке

На данный момент «Пари Сен-Жермен» также остается одним из главных претендентов на игрока. Однако чемпионы Франции пока не выходили с официальным предложением. По данным The Athletic, «Ливерпуль» значительно опережает парижан по условиям личного контракта, предлагаемого футболисту, что дает преимущество «мерсисайдцам» в этой гонке.

«РБ Лейпциг», в свою очередь, намерен продлить контракт с игроком и увеличить его зарплату. Немецкий клуб считает Диоманде ключевой фигурой в центре атаки и хочет сохранить его в составе как минимум еще на один сезон. В то же время руководство клуба не скрывает, что готово к переговорам, если поступит астрономическая сумма.

В прошлом сезоне Ян Диоманде провел 33 матча в Бундеслиге, забив 12 голов и отдав 9 голевых передач. Его результативная игра сыграла решающую роль в том, что «РБ Лейпциг» занял третье место в чемпионате Германии и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов.

Если «Ливерпуль» доведет этот трансфер до конца, это значительно усилит линию атаки команды. В настоящее время клуб рассматривает и другие варианты, но Диоманде остается главной целью. По сообщению Goal.com, судьба футболиста должна решиться в ближайшие недели.