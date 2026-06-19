Абдукодир Хусанов узнал о состоянии оператора, получившего травму в матче Узбекистан — Колумбия

Сборная Узбекистана вчера провела свой первый матч на чемпионате мира ФИФА против Колумбии. В ходе игры наш защитник Абдукодир Хусанов в одном из эпизодов борьбы за мяч столкнулся с оператором трансляции, работавшим на бровке.

После инцидента защитник поинтересовался состоянием здоровья и общим самочувствием оператора. Кроме того, ему была вручена специальная футболка с автографом Абдукодира Хусанова. Узбекистанский футболист выразил свои искренние пожелания скорейшего выздоровления.

Напомним, встреча между Узбекистаном и Колумбией завершилась победой сборной Колумбии со счетом 1:3.