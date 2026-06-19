Элдор Шомуродов: «Это не конец пути, мы стремимся вперед!»

·3·Спорт
Элдор Шомуродов: «Это не конец пути, мы стремимся вперед!»

Напряженный матч против сборной Колумбии в дебютной игре чемпионата мира 2026 года по футболу и последовавшая за ним неудача до сих пор остаются в центре внимания футбольной общественности нашей страны. После поражения в первом туре опытный нападающий и лидер национальной сборной Элдор Шомуродов обратился в своих социальных сетях с искренними словами ко всем соотечественникам и болельщикам, поддерживавшим команду со стадиона.

Капитан команды призвал не впадать в уныние после поражения, отметив, что этот крупный турнир станет для национальной сборной большой школой и фундаментом для роста.

На своей официальной странице в Instagram Элдор Шомуродов написал следующие слова, обращенные к миллионам поклонников:

Элдор Шомуродов:

«Результат сегодняшнего матча, конечно, оказался не таким, как мы ожидали и хотели. Но это не значит, что всё кончено, это не конец долгого пути. Мир футбола состоит не только из триумфов и сладких побед. Иногда самые большие и важные жизненные уроки извлекаются именно в такие сложные дни и при неудачах».

«Мы будем бороться, отдавая все свои силы на поле до самого финального свистка. Мы извлечем уроки из своих ошибок, станем сильнее и продолжим двигаться только вперед. Большое спасибо всем болельщикам, которые искренне нас поддерживали. Вперед, Узбекистан!»

Пламя уверенности не гаснет: впереди новые сражения

Эти слова нашего опытного форварда вновь вселили надежду в сердца миллионов узбекских любителей футбола. Ведь групповой этап ЧМ-2026 только начался, и впереди наших представителей ждут еще два важнейших матча на выживание в борьбе за выход в плей-офф. Неудача в первом туре не сможет сломить команду психологически, напротив, она, несомненно, сплотит игроков и даст им еще более мощную мотивацию к будущим играм.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Это заявление Элдора Шомуродова демонстрирует ответственность и стойкость, присущие настоящему лидеру. Мужественно признать поражение, сделать из него правильные выводы и с большой уверенностью смотреть в будущее — признак сильного характера. Наши представители пообещали сражаться на поле до конца, значит, и мы, болельщики, должны верить в них и поддерживать до последнего. Желаем Элдору и его товарищам по команде только победных моментов в следующих решающих матчах!

Следите за самыми горячими новостями чемпионата мира, эксклюзивными репортажами из лагеря нашей сборной и дневниками Mundial всегда на страницах Zamin!

Элдор ШомуродовСборная УзбекистанаЧМ-2026ФутболКолумбия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Что сказал Тимур Кападзе об игре нашей сборной?Что сказал Тимур Кападзе об игре нашей сборной?Сегодня, 20:46Абдукодир Хусанов узнал о состоянии оператора, получившего травму в матче Узбекистан — КолумбияАбдукодир Хусанов узнал о состоянии оператора, получившего травму в матче Узбекистан — КолумбияСегодня, 20:44«Тоттенхэм» усилил защиту: Ян Пол ван Хекке перешел за 52 миллиона фунтов«Тоттенхэм» усилил защиту: Ян Пол ван Хекке перешел за 52 миллиона фунтовСегодня, 20:35Аббосбек Файзуллаев установил уникальный исторический рекорд на ЧМ-2026Аббосбек Файзуллаев установил уникальный исторический рекорд на ЧМ-2026Сегодня, 20:32Ливерпуль предложил 100 миллионов евро за звезду РБ Лейпциг Яном ДиомандеЛиверпуль предложил 100 миллионов евро за звезду РБ Лейпциг Яном ДиомандеСегодня, 19:55Инфантино поздравил Узбекистан с историческим дебютом на чемпионате мираИнфантино поздравил Узбекистан с историческим дебютом на чемпионате мираСегодня, 19:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана