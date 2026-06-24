Прогноз Polymarket: Гарри Кейн — главный фаворит на «Золотой мяч»

·47·Спорт
Прогноз Polymarket: Гарри Кейн — главный фаворит на «Золотой мяч»

Борьба за «Золотой мяч» 2026 года становится всё более напряженной. Согласно последним прогнозам платформы Polymarket, нападающий сборной Англии Гарри Кейн на данный момент считается главным фаворитом на получение награды.

По данным платформы, вероятность победы Кейна в гонке за «Золотой мяч» оценивается в 30%. Этот показатель значительно выше, чем у других кандидатов в списке.

На втором месте находится звезда сборной Франции Килиан Мбаппе. Его шансы на победу составляют 14%.

Интересно, что Лионель Месси, который будет защищать честь Аргентины на чемпионате мира 2026 года, также остается в числе основных претендентов. Шансы аргентинского футболиста оцениваются в 12%.

Ламин Ямаль, показавший такой же результат, как и Месси, занимает четвертое место. Вероятность того, что молодой испанец заберет «Золотой мяч», также составляет 12%.

Замыкает пятерку сильнейших еще один французский футболист — Усман Дембеле. Его шансы оцениваются в 9%.

Рейтинг Polymarket:

  1. Гарри Кейн — 30%

  2. Килиан Мбаппе — 14%

  3. Лионель Месси — 12%

  4. Ламин Ямаль — 12%

  5. Усман Дембеле — 9%

Статус фаворита Гарри Кейна может быть связан с его результативностью в клубе и национальной сборной. Если нападающий продолжит забивать в важных матчах, его шансы могут еще больше возрасти.

В то же время оставшиеся матчи чемпионата мира могут серьезно повлиять на борьбу за «Золотой мяч». Если Месси, Мбаппе или Ямаль выведут свои команды в решающие стадии, рейтинг может измениться в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что показатели Polymarket не являются официальным рейтингом. Они отражают оценки участников платформы, основанные на вероятных результатах.

Пока главный вопрос остается открытым: сохранит ли Гарри Кейн свое преимущество или кто-то из тройки Месси, Мбаппе и Ямаль создаст неожиданный поворот?

Гарри КейнPolymarketКилиан МбаппеЛионель МессиЛамин Ямаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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