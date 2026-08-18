Джей-Джей Окоча выбрал Лионелья Месси: он с другой планеты

·25·Спорт
Джей-Джей Окоча выбрал Лионелья Месси: он с другой планеты

Легендарный представитель нигерийского футбола Джей-Джей Окоча высказался о вечном споре в мировом футболе, поставив Лионелья Месси выше Криштиану Роналду. Как сообщает Goal.com, бывший полузащитник назвал аргентинца настоящим художником и природным гением. Об этом Goal.com сообщает .

Противостояние Лионелья Месси и Криштиану Роналду, которое около двадцати лет продолжается среди болельщиков и бывших игроков, по-прежнему не теряет своей актуальности. Окоча, в свое время выступавший за «Пари Сен-Жермен» и «Болтон Уондерерс» и известный своей неповторимой техникой на поле, является одним из специалистов, глубоко понимающих индивидуальное мастерство.

Выбор легенды и различия

В Те Оби Оне Подкаст, ведущими которого являются Джон Оби Микел и Крис Макхарди, бывшего капитана сборной Нигерии попросили поставить точку в споре между двумя звездами. Не раздумывая, Окоча сделал выбор в пользу Лионелья Месси.

Признавая выдающиеся достижения Криштиану Роналду, бывший нигерийский футболист подчеркнул разительную разницу между исключительной результативностью португальского нападающего и природным мастерством Месси. Он сравнил игру Роналду с действиями других топ-бомбардиров.

«Месси, Месси. Роналду — особенный игрок, но для меня он — голеадор. Он может забить десятки миллионов голов. Он просто бомбардир, как Эрлинг Холанд», — объяснил Окоча.

Природный гений и искусство

Продолжая развивать свою мысль, легендарный игрок отметил, что естественная гармония Лионелья Месси с мячом — главный фактор, выделяющий его среди остальных. Он обратил внимание на то, что в действиях аргентинского нападающего врожденный талант играет более важную роль, чем тяжелый труд.

«Но Месси с другой планеты. Месси — это искусство. Он родился, чтобы играть в футбол. Если он не будет играть в футбол, то может заболеть. Он гений, и это нужно признать», — добавил Джей-Джей Окоча.

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Jahongir Tursunov
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