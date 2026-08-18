В Узбекистане за полгода отцами стали 29 мужчин старше 70 лет
В январе–июне 2026 года в Узбекистане было зарегистрировано 373 389 случаев живорождения. Эти данные приведены в демографической статистике Национального комитета по статистике.
При анализе рождений по возрасту отцов наибольшая доля пришлась на мужчин в возрасте 25–39 лет — в этой возрастной группе отцами стали 309 182 человека.
Кроме того, за первые шесть месяцев отцы, у которых родились дети, распределились по возрасту следующим образом:
до 25 лет — 34 526 человек;
40–59 лет — 29 403 человека;
60–69 лет — 249 человек;
70 лет и старше — 29 человек.
Таким образом, за полгода официальная статистика зарегистрировала рождение детей у 29 мужчин старше 70 лет.
Для сравнения, в январе–марте 2026 года в Узбекистане было зарегистрировано 191 086 случаев живорождения.
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