В Техасе построили необычную деревню для одиноких женщин

·57·Мир
В Техасе построили необычную деревню для одиноких женщин

В Техасе пенсионерка по имени Робин Ериан построила необычную деревню под названием «Птичье гнездо». Жильё здесь сдаётся только одиноким женщинам. Об этом сообщает Те Сун.

На территории деревни расположено несколько небольших домов, где женщинам предоставляется возможность жить в спокойных, безопасных и относительно недорогих условиях. Аренда домов начинается от 450 долларов в месяц.

Основательница проекта стремилась обеспечить его жительниц не только финансовой независимостью и свободой, но и сплочённым сообществом, участницы которого поддерживают друг друга.

Для реализации проекта Ериан использовала средства из своих пенсионных накоплений. Она приобрела участок площадью 5 акров за 35 тысяч долларов, а затем направила ещё 150 тысяч долларов на прокладку канализации, проведение электричества и водоснабжения, строительство дороги и благоустройство территории.

Сейчас в деревне проживают 12 женщин в возрасте 52 лет и старше. Большинство из них никогда не состояли в браке, разведены или являются вдовами.

По словам Ериан, интерес к жизни в этом месте оказался гораздо выше, чем ожидалось. В частности, прошлым летом на одно свободное место в деревне подали заявки около 500 кандидаток. Поэтому к процессу отбора новых жительниц стали подходить особенно тщательно.

Теперь каждая кандидатка, желающая переехать в деревню, должна сначала лично познакомиться с её основательницей и другими жительницами.

Основная идея деревни заключается не просто в совместном проживании — она даёт женщинам возможность вести независимую жизнь в безопасной среде и быть частью сообщества, участницы которого поддерживают друг друга.

ТехасРобин ЙерианБёрдс НестThe Sun
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