Алессио Таккинарди назвал фаворитов Серии А

Перед началом нового сезона чемпионата Италии туринский «Ювентус» активно действовал на трансферном рынке и значительно усилил состав. Однако бывший полузащитник «бьянконери» Алессио Таккинарди в интервью СпортМедиасет отметил, что, несмотря на высокую оценку возможностей команды, называть её главным фаворитом чемпионата пока рано. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает СпортМедиасет, в период летнего трансферного окна состав «Ювентуса» пополнили несколько талантливых и опытных футболистов. В частности, приобретение Керима Алайбеговича, Рандаля Коло Муани и Джона Лукуми повысило общий потенциал команды. Кроме того, туринцы ожидают возможного перехода вратаря «Лацио» Гульельмо Викарио.

«Интер» и «Наполи» впереди конкурентов

Несмотря на позитивные изменения в составе, Таккинарди отметил, что некоторые другие команды Серии А пока превосходят «Ювентус». По его мнению, в нынешней конкурентной борьбе за чемпионство основное преимущество по-прежнему сохраняется за другими клубами.

&куот;На данный момент «Интер» превосходит всех&куот;, — подчеркнул бывший футболист. Он также добавил, что «Наполи» по общей силе состава немного опережает туринскую команду.

Анализ других претендентов и конкурентов

Бывший полузащитник также оценил возможности других амбициозных клубов Серии А, включая «Рому», «Милан», «Аталанту», «Фиорентину» и вышедший в Лигу чемпионов «Комо». По его словам, ни одна из этих команд не превосходит «Ювентус» по глубине и качеству состава.

&куот;«Рома» и «Милан» не превосходят «Ювентус». Состав «Аталанты» также не сильнее туринского&куот;, — сказал Таккинарди. Говоря о «Комо», который получил путёвку в Лигу чемпионов, он отметил, что уважает успехи Сеска Фабрегаса, однако напомнил: выход команды на этот уровень также стал возможен из-за того, что «Ювентус» не реализовал собственные возможности. Оценивая «Фиорентину», Таккинарди подчеркнул, что флорентийцы собрали интересную команду, но пока не достигли уровня «Ювентуса».