Алессио Таккинарди назвал фаворитов Серии А

·20·Спорт
Алессио Таккинарди назвал фаворитов Серии А

Перед началом нового сезона чемпионата Италии туринский «Ювентус» активно действовал на трансферном рынке и значительно усилил состав. Однако бывший полузащитник «бьянконери» Алессио Таккинарди в интервью СпортМедиасет отметил, что, несмотря на высокую оценку возможностей команды, называть её главным фаворитом чемпионата пока рано. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает СпортМедиасет, в период летнего трансферного окна состав «Ювентуса» пополнили несколько талантливых и опытных футболистов. В частности, приобретение Керима Алайбеговича, Рандаля Коло Муани и Джона Лукуми повысило общий потенциал команды. Кроме того, туринцы ожидают возможного перехода вратаря «Лацио» Гульельмо Викарио.

«Интер» и «Наполи» впереди конкурентов

Несмотря на позитивные изменения в составе, Таккинарди отметил, что некоторые другие команды Серии А пока превосходят «Ювентус». По его мнению, в нынешней конкурентной борьбе за чемпионство основное преимущество по-прежнему сохраняется за другими клубами.

&куот;На данный момент «Интер» превосходит всех&куот;, — подчеркнул бывший футболист. Он также добавил, что «Наполи» по общей силе состава немного опережает туринскую команду.

Анализ других претендентов и конкурентов

Бывший полузащитник также оценил возможности других амбициозных клубов Серии А, включая «Рому», «Милан», «Аталанту», «Фиорентину» и вышедший в Лигу чемпионов «Комо». По его словам, ни одна из этих команд не превосходит «Ювентус» по глубине и качеству состава.

&куот;«Рома» и «Милан» не превосходят «Ювентус». Состав «Аталанты» также не сильнее туринского&куот;, — сказал Таккинарди. Говоря о «Комо», который получил путёвку в Лигу чемпионов, он отметил, что уважает успехи Сеска Фабрегаса, однако напомнил: выход команды на этот уровень также стал возможен из-за того, что «Ювентус» не реализовал собственные возможности. Оценивая «Фиорентину», Таккинарди подчеркнул, что флорентийцы собрали интересную команду, но пока не достигли уровня «Ювентуса».

ЮвентусИнтерСерия AТрансферыЧемпионат Италии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трево Чалоба рассказал, почему перешёл из Челси в КомоТрево Чалоба рассказал, почему перешёл из Челси в КомоСегодня, 15:39Серхио Бускетс вернулся в «Барселону» в качестве тренераСерхио Бускетс вернулся в «Барселону» в качестве тренераСегодня, 15:34Уэйн Руни сделал прогноз относительно «Арсенала»Уэйн Руни сделал прогноз относительно «Арсенала»Сегодня, 15:17Джей-Джей Окоча выбрал Лионелья Месси: он с другой планетыДжей-Джей Окоча выбрал Лионелья Месси: он с другой планетыСегодня, 14:53Челси готовится к возможному уходу Энцо ФернандесаЧелси готовится к возможному уходу Энцо ФернандесаСегодня, 14:50Раскрыт конфликт Пепа Гвардиолы и Кайла Уокера в раздевалкеРаскрыт конфликт Пепа Гвардиолы и Кайла Уокера в раздевалкеСегодня, 14:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова