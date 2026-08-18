Капитана судна, разбудившего белого медведя сигналом, оштрафовали

·3·Мир
Капитана судна, разбудившего белого медведя сигналом, оштрафовали

Капитана судна вблизи норвежского архипелага Шпицберген обязали выплатить штраф в размере более 5,2 тысячи долларов за то, что он потревожил отдыхавшего на берегу белого медведя противотуманным сигналом. Инцидент произошёл на территории Свальбарда. Об этом сообщает ТРТ Хабер.

Как сообщается, когда судно проходило рядом с медведем, капитан подал мощный сигнал. Белый медведь, испугавшись звука, проснулся и покинул место отдыха. Губернатор Свальбарда Ларс Фаусе расценил этот случай как необоснованное беспокойство животного.

В Свальбарде запрещено намеренно приближаться к белым медведям, преследовать их или совершать действия, которые могут их потревожить. Согласно правилам, вступившим в силу в 2025 году, люди должны находиться от белого медведя на расстоянии не менее 300 метров. В период с 1 марта по 30 июня минимальная дистанция составляет 500 метров.

Специалисты подчёркивают, что такие требования введены не случайно. Белые медведи являются важной частью арктической экосистемы, а чрезмерное беспокойство может повлиять на их естественное поведение. Согласно данным Норвежского полярного института, само спокойное пребывание судна обычно не вызывает у медведя сильного стресса, однако активное преследование или беспокойство со стороны людей считается опасным.

Это не первый случай, когда в Свальбарде применяются наказания за беспокойство белых медведей. В 2024 году двух гидов оштрафовали каждого на 20 тысяч норвежских крон за то, что они приблизились к белому медведю и его детёнышу и вынудили их покинуть место, где они добывали пищу.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В интернете опасным образом продаются настоящие человеческие мумииВ интернете опасным образом продаются настоящие человеческие мумииСегодня, 09:58Вооружённое нападение на звезду TikTok: в Пакистане застрелили 28-летнюю блогершуВооружённое нападение на звезду TikTok: в Пакистане застрелили 28-летнюю блогершуСегодня, 09:56Редкий алмаз весом 2 488 каратов наконец нашёл своего покупателяРедкий алмаз весом 2 488 каратов наконец нашёл своего покупателяСегодня, 09:44Найденный в лесу медвежонок стал «ребёнком» семьи: как вырос Степан?Найденный в лесу медвежонок стал «ребёнком» семьи: как вырос Степан?Сегодня, 09:44Американский парень решил кубик Рубика вслепую за 11,56 секунды и установил рекордАмериканский парень решил кубик Рубика вслепую за 11,56 секунды и установил рекордСегодня, 09:31В Колумбии во время сильного землетрясения врачи, рискуя жизнью, спасли новорождённыхВ Колумбии во время сильного землетрясения врачи, рискуя жизнью, спасли новорождённыхСегодня, 09:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов