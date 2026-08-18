Капитана судна, разбудившего белого медведя сигналом, оштрафовали

Капитана судна вблизи норвежского архипелага Шпицберген обязали выплатить штраф в размере более 5,2 тысячи долларов за то, что он потревожил отдыхавшего на берегу белого медведя противотуманным сигналом. Инцидент произошёл на территории Свальбарда. Об этом сообщает ТРТ Хабер.

Как сообщается, когда судно проходило рядом с медведем, капитан подал мощный сигнал. Белый медведь, испугавшись звука, проснулся и покинул место отдыха. Губернатор Свальбарда Ларс Фаусе расценил этот случай как необоснованное беспокойство животного.

В Свальбарде запрещено намеренно приближаться к белым медведям, преследовать их или совершать действия, которые могут их потревожить. Согласно правилам, вступившим в силу в 2025 году, люди должны находиться от белого медведя на расстоянии не менее 300 метров. В период с 1 марта по 30 июня минимальная дистанция составляет 500 метров.

Специалисты подчёркивают, что такие требования введены не случайно. Белые медведи являются важной частью арктической экосистемы, а чрезмерное беспокойство может повлиять на их естественное поведение. Согласно данным Норвежского полярного института, само спокойное пребывание судна обычно не вызывает у медведя сильного стресса, однако активное преследование или беспокойство со стороны людей считается опасным.

Это не первый случай, когда в Свальбарде применяются наказания за беспокойство белых медведей. В 2024 году двух гидов оштрафовали каждого на 20 тысяч норвежских крон за то, что они приблизились к белому медведю и его детёнышу и вынудили их покинуть место, где они добывали пищу.